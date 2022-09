Para entrar em Os Anéis de Poder, ator teve aventura digna de O Senhor dos Anéis

A série tão aguardada do ano já estreou. O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, do Prime Video, é um convite aos fãs de fantasia para explorar a Terra-Média mais uma vez. E claro, os atores parecem terem tido aventuras épicas durante a produção.

Um dos casos é de Ismael Cruz Córdova, astro que interpreta Arondir no seriado, e viveu uma aventura digna de O Senhor dos Anéis durante a audição e preparação.

“Em uma época de paz, um grupo de guerreiros enfrenta o ressurgimento do mal na Terra-Média. Das profundezas escuras das Montanhas de Névoa, das majestosas florestas de Lindon, até os confins do mapa, o legado desses heróis é maior do que suas vidas”, diz a sinopse da série.

Em recente entrevista, o ator detalhou todo o seu processo de seleção de elenco, para que pudesse fazer parte de uma das séries mais requisitadas dos últimos tempos.

Uma grande aventura

Córdova teve vários meses de audição, e não revelo quantas fez, apesar de ter feito testes em Nova York, Los Angeles e até mesmo na África do Sul (via ScreenRant).

Segundo ele, a produção o enviou para uma vila no país africano que não tinha wi-fi. Ele ainda revelou que foi recusado diversas vezes para o papel.

“Foram cerca de seis ou sete meses de audição. Eu não posso te dizer quantas vezes eu fiz audição. Fiz o teste em Nova York, LA, e então fui enviado para a África do Sul para o deserto, na fronteira com a Namíbia”, disse ele.

“Quando cheguei lá, tive minha primeira rejeição. Contei aos meus empresários, continuei lutando e por isso eles me deram outra oportunidade”, comentou o ator.

O astro fez a audição após montar tudo que tinha, em um vídeo, e ocorreu uma falha no upload, o que o fez ficar ansioso. Por estar sem acesso ao wi-fi, ele teve de entregar seu celular ao motorista, que dirigiu duas horas até encontrar um ponto e enviar o vídeo aos produtores da série. No entanto, ele foi rejeitado.

“Acordo de manhã com falha no upload. Então, eu estou enlouquecendo. Dou o telefone ao meu motorista e ele dirige duas horas até a próxima vila onde há wi-fi. Ele conecta, envia, entrega aos produtores. Eu recebo minha resposta e é ‘não’ novamente”, disse o astro.

Córdova continuou persistindo para conseguir o papel, pois era o que queria e achava que seria dele. Por sorte, ele fala espanhol, e o criador da série, Jay Bayona mora na Espanha.

O ator revelou que pegou um voo para ir ao escritório de Bayona, para ter uma conversa com uma das mentes por trás da série.

“Eu realmente quero esse papel, realmente acredito que esse papel é para mim, então digo à minha equipe: ‘Sei que Jay Bayona mora em Barcelona, ​​falo espanhol. Eu sei que vamos vibrar”, disse ele. “Se ele me encontrar eu sei que ele vai me dar. Então, vamos redirecionar meu voo, vou aparecer no escritório dele, vamos tomar um café. E eles dizem: ‘Relaxe, não seja assustador.”

Posteriormente, a equipe de produção da série o manda ir para a Nova Zelândia, para mais uma vez, fazer um outro teste. Foi nesse momento que ele conseguiu o papel. Em uma das cenas do terceiro episódio, o ator chegou a improvisar, e ficou surpreso por isso ir adiante.

“Eles me enviaram um e-mail e disseram que me queriam na Nova Zelândia em dois dias. Faço meu caminho para a Nova Zelândia e realmente acreditei que quando cheguei lá, as pessoas sentiram minha essência, porque Arondir é um guerreiro liderado pelo amor”, disse ele.

“Então, cheguei lá e estava indo bem, e uma vez que fiz minha audição, senti que tudo mudou. E, na verdade, na minha audição, há esse momento no terceiro episódio em que todo mundo está respondendo quando eu toco em uma árvore e oro sobre ela e peço perdão. Isso foi realmente algo que eu fiz na minha improvisação e ficou na série”, concluiu.

Não ficou claro quantos atores competiam pelo papel de Arondir, e possivelmente, Córdova esteve contra vários participantes. Seu processo não foi simples, mas acabou sendo escalado para o papel que tanto queria.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.