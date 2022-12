Para maiores: Conheça o novo mangá do criador de Alice in Borderland

Sucesso na Netflix, a 2ª temporada de Alice in Borderland traz reviravoltas chocantes para a história dos protagonistas Arisu e Usagi. Muitos fãs não sabem, mas a produção é baseada em uma aclamada trama do quadrinista Haro Aso. Com o sucesso da série, o mangaká anunciou seu novo projeto: um mangá para maiores com trama pra lá de quente.

“Desta vez, os jogos são mais letais e Tóquio está ainda mais selvagem. Arisu pode até conseguir voltar para o mundo real, mas será que vai valer a pena, depois de tudo?”, afirma a sinopse oficial da 2ª temporada de Alice in Borderland.

Essa surpreendente história de ação, aventura e ficção científica, baseada no mangá de Haro Aso, é protagonizada por Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya e Nijiro Murakami.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o novo mangá de Haro Aso, o criador de Alice in Borderland; confira!

Após o sucesso de Alice in Borderland, criador anuncia novo mangá

A 2ª temporada de Alice in Borderland estreou na Netflix em 22 de dezembro de 2022. O longa não demorou nem 24 horas para figurar no Top 10 do streaming, superando alguns dos maiores hits da plataforma.

Até o fechamento desta matéria, a 2ª temporada de Alice in Borderland assume a posição Número 5 no Top 10 de séries mais assistidas da plataforma, à frente de sucessos como Recruta e Chiquititas.

Os novos episódios, no entanto, ainda são superados pela popularidade de The Witcher: A Origem, Emily em Paris, O Cangaceiro do Futuro e Wandinha.

Em meio ao sucesso da 2ª temporada de Alice in Borderland, o mangaka Haro Aso anunciou seu novo projeto: uma mangá batizado de “Sex-chan” (confira a capa abaixo).

Para maiores, o mangá em questão acompanha a vida sexual de várias mulheres. A HQ é produzida no estilo antologia, e por isso, cada volume conta uma trama diferente. As ilustrações são de Mano Sakamoto.

A primeira história de Sex-chan foca em Fumie, uma mulher que leva uma vida sexual ativa, liberal e sem maiores inibições.

No entanto, com o passar do tempo, seu número de parceiros acaba diminuindo. A partir daí, a protagonista começa a usar aplicativos de namoro para encontrar novas experiências.

Haro Aso comemorou o lançamento do novo mangá com uma postagem no Twitter em pleno dia de Natal.

“Desculpem-me pelo incômodo nesse dia sagrado! Comecei uma nova série com um título um tanto quanto agressivo. Uma produção do GIGATOON Studio, Sex-chan começa hoje sua pré-venda”, comentou o mangaká.

A pré-venda de Sex-chan, no entanto, está disponível somente no Japão. No Brasil, ainda não sabemos quando (ou se) o mangá será vendido.

Outros mangás de Haro Aso, além de Alice in Borderland e Sex-chan, incluem YUNGE, Hyde & Closer Zom 100: Bucket List of the Dead e Noyu Girl.

Você já pode conferir a trama de Alice in Borderland na Netflix. Veja abaixo a capa do novo mangá Sex-chan.

