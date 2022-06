Para maiores, dramática série de mistério estreia na Netflix

Marcada por uma história intrigante, uma importante temática social e um final surpreendente, a série belga Dois Verões acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix. A produção mal estreou, e já é aclamada por público e crítica por sua abordagem responsável e pela condução de sua misteriosa trama.

Dois Verões – também encontrada sob o título em inglês Two Summers – é uma produção belga comandada por Paul Baeten Gronda e Tom Lenaerts.

A 1ª temporada de Dois Verões, já disponível no catálogo internacional da Netflix, tem apenas 6 episódios de 44 a 48 minutos de duração. Com início, meio e fim, a trama da minissérie culmina em um desfecho surpreendente.

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a história, o elenco e a estreia de Dois Verões na Netflix.

Dois Verões tem história misteriosa na Netflix

“Um grupo de amigos se reencontra para uma viagem de férias luxuosa, décadas após um caso de abuso sexual acontecer entre eles”, afirma a sinopse oficial de Dois Verões na Netflix.

De acordo com as primeiras resenhas de Dois Verões, o clima da série é muito parecido com o de outro hit da Netflix: o thriller mexicano Quem Matou Sara?.

Segundo o site IMDB, a trama de Dois Verões começa 30 anos após um dos integrantes do grupo de amigos morrer em um acidente.

Depois de três décadas de afastamento, os amigos se reúnem em uma aguardada viagem de férias.

Porém, o que deveria ser apenas uma jornada relaxante acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo. Os problemas começam quando alguns dos amigos passam a ser chantageados com filmagens daquela “terrível semana”, ocorrida há três décadas atrás.

A série belga da Netflix, dessa forma, aborda as consequências e os reflexos de um caso de abuso sexual – e termina com a revelação chocante da identidade dos responsáveis.

Mas atenção: por sua temática adulta e pela abordagem de crimes sexuais, Dois Verões é recomendada para maiores de 18 anos.

Conheça o elenco de Dois Verões na Netflix

O elenco de Dois Verões é formado inteiramente por atores e atrizes da Bélgica, pouco conhecidos pelo público internacional.

Cada personagem da série é interpretado por dois atores. Afinal, a trama de Dois Verões é ambientada em duas épocas diferentes.

Kevin Janssens e Tijmen Govaerts, por exemplo, interpretam o mesmo personagem. Os atores vivem Luk Van Gael.

O elenco de Dois Verões conta também com An Miller, Marieke Anthoni, Tom Vermeir, Lukas Bulteel, Herwig Ilegems, Bjarne Devolder, Inge Paulussen, Louise Bergez, Ruth Becquart, Tine Roggeman, Koen De Bouw, Vincent Van Sande, Felix Meyer e Sanne Samina Hanssen.

Dois Verões tem tudo para repetir o sucesso de Doze Jurados, uma das séries belgas mais populares da Netflix.

A nova série Dois Verões já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.