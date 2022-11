Para maiores: Tudo sobre Sexo, Sangue & Realeza, a nova série quente da Netflix

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Sexo, Sangue & Realeza tem tudo para se tornar um sucesso na plataforma. Afinal de contas, a produção reúne tudo aquilo que o público mais gosta: violência, cenas eróticas, escândalos da nobreza e histórias reais.

Sexo, Sangue & Realeza – Blood, Sex & Royalty, no título original – estreou na Netflix em 23 de novembro. O roteiro é de Francesca Forristal.

Continua depois da publicidade

Com apenas 3 episódios em sua 1ª temporada, Sexo, Sangue & Realeza é perfeita para uma maratona de fim de semana (ou para uma noite quente a dois).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o elenco e o sucesso de Sexo, Sangue & Realeza na Netflix; confira.

Conheça a história de Sexo, Sangue & Realeza na Netflix

Na Netflix, Sexo, Sangue & Realeza mistura cenas live-action e materiais documentais para contar a história de alguns dos monarcas mais polêmicos do Reino Unido.

Ou seja: o estilo da série é bastante semelhante a outras produções da Netflix, como Troia: A Queda de uma Cidade e Império Romano.

A 1ª temporada de Sexo, Sangue & Realeza foca na relação de Ana Bolena (Anne Boleyn) com o Rei Henrique VIII.

“Esta série investiga as vidas dos monarcas mais perigosos, sensuais e icônicos da história, revisitando os dramas e escândalos da monarquia britânica”, afirma a sinopse oficial de Sexo, Sangue & Realeza.

Em uma abordagem muito interessante, a série alterna entre dramatizações de eventos reais e entrevistas com historiadores.

Na 1ª temporada, Sexo, Sangue & Realeza conta com a participação dos estudiosos Professora Tracy Brorman; Dra. Lauren Mackay; Professora Suzannah Lipscomb; Dr. Owen Emmerson; Dra. Muriel C. McClendon e Professor Nandini Das.

Essa abordagem é perfeita para quem deseja saber mais sobre a história do Reino Unido de maneira divertida e excitante.

Além disso, para conquistar o público mais jovem, a série investe em uma trilha sonora moderna, com elementos de rap, eletrônica e techno. Com isso, os espectadores da Netflix podem se identificar com os personagens.

Os primeiros episódios de Sexo, Sangue & Realeza são ambientados no século XVI. A série acompanha a ascensão e queda de Ana Bolena – uma das rainhas mais icônicas da história do Reino Unido.

Para quem não se lembra, Ana Bolena foi a segunda esposa do Rei Henrique VIII. Para deixar Catarina de Aragão e se casar novamente, o monarca rompeu com a Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana.

A história de Ana Bolena já foi contada em várias produções do cinema e da TV, como o filme A Outra e a série The Tudors.

Na 1ª temporada de Sexo, Sangue & Realeza, Amy James-Kelly (Coronation Street) vive Ana Bolena, e Max Parker (Emmerdale) é o Rei Henrique VIII.

O elenco de Sexo, Sangue & Realeza é completado por Adam Astill, Lois Brabin-Platt, John Lumsden, Sophie Boetge, Nikhita Lesler e Callum Coates.

A 1ª temporada de Sexo, Sangue & Realeza está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.