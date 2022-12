Participante de Brincando com Fogo está dividindo os fãs

A 4ª temporada de Brincando com Fogo mal estreou na Netflix, e já dá o que falar nas redes sociais. O visual de um participante em particular está dividindo as opiniões dos fãs. No mesmo estilo das temporadas anteriores, os novos episódios do reality show de namoro causam grandes debates na internet.

“Jovens solteiros e cheios de energia numa praia paradisíaca. Parece perfeito, só que para ganhar o grande prêmio, eles precisam renunciar ao sexo”, afirma a sinopse oficial de Brincando com Fogo.

Vale lembrar que Brincando com Fogo deu origem ao spin-off Brincando com Fogo Brasil, que já conta com duas temporadas na Netflix.

Revelamos abaixo por que um dos participantes da 4ª temporada de Brincando com Fogo está dividindo as opiniões dos assinantes da Netflix; confira.

Seb causa polêmica entre os fãs de Brincando com Fogo

Já disponível na Netflix, a 4ª temporada de Brincando com Fogo está fazendo o maior sucesso na plataforma.

Até o fechamento desta matéria, o reality show de namoro figura no Top 10 da Netflix, à frente de hits como Elite e 1899.

Seb, definitivamente, é um dos participantes mais interessantes da 4ª temporada de Brincando com Fogo. Com 24 anos, Seb vem de Glasgow, a cidade mais populosa da Escócia.

O participante ganha a vida como piloto de corrida. Amante da velocidade, Seb também é competitivo na vida amorosa. Nas entrevistas com a Netflix, o concorrente disse que “nunca diz nunca”.

Nas redes sociais, os fãs de Brincando com Fogo vivem um grande dilema. Afinal de contas: Seb se parece com Harry Johnson (da 3ª temporada do reality), ou com Cam Holmes (do segundo ano da série)?

“O Seb literalmente lembra o Harry da 3ª temporada”, comentou um fã de Brincando com Fogo no Reddit.

Para outros espectadores, o concorrente é a cara de Cam, um participante da 2ª temporada de Brincando com Fogo.

“Discordo! Olho para ele e só consigo ver uma versão mais gostosa do Cam”, afirmou outro espectador.

A discussão agitou a comunidade de Brincando com Fogo no Reddit, que conta com milhares de usuários.

“Muitas pessoas disseram que ele se parece com o Cam! Mas de alguma maneira, o jeito que ele brinca e faz piadas, me lembra muito o do Harry. A sensualidade, definitivamente, vem do Cam”, concluiu outra assinante da Netflix.

Você já pode conferir a 4ª temporada de Brincando com Fogo, com Seb no elenco, no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.