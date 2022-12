Patinadora artística recria dança de Wandinha; veja o vídeo

A dança de Jenna Ortega em Wandinha é uma das cenas mais marcantes da série da Netflix e foi recriada até por uma patinadora olímpica.

Kamila Valieva recriou a dança viral de Wandinha no gelo no Campeonato Russo de Patinação Artística esta semana, completa com fantasia, cabelo e maquiagem para fazê-la parecer a personagem popular.

Ela conquistou a medalha de prata por seu desempenho no campeonato sênior, que está se tornando viral no Twitter e no TikTok .

A jovem de 16 anos entrou na pista de gelo ao lado de uma mão fazendo o papel de Mãozinha. Ela então começou a rotina com uma versão da música-tema de A Família Addams.

Depois de uma introdução salpicada com alguns movimentos técnicos de patinação no gelo, a música mudou para “Goo Goo Muck” do The Cramps enquanto Valieva tomava o centro do gelo.

Veja abaixo.

Série se tornou um fenômeno global

A série se tornou um fenômeno global desde que estreou, trazendo novamente a Família Addams para o live-action.

Em sua primeira semana, Wandinha conseguiu atingir um total de 341,23 milhões de horas visualizadas, superando Stranger Things.

A primeira temporada de Wandinha também se tornou recentemente a segunda série em inglês mais vista da história da Netflix, superando Dahmer: Um Canibal Americano.

Não há informações sobre como poderia ser a história da segunda temporada de Wandinha, embora a renovação seja iminente.

Wandinha está disponível na Netflix.

