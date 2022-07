Peaky Blinders perdeu a melhor oportunidade de acabar com a história de Tommy Shelby

A sexta e última temporada de Peaky Blinders encerrou de forma esperançosa, a fim de preparar o terreno para o vindouro filme, que supostamente irá encerrar a história de Tommy Shelby. O fim do seriado, no entanto, perdeu a oportunidade perfeita de acabar o arco do personagem.

A sexta temporada de Peaky Blinders deu a Tommy a chance de vingar Polly, mas também o mostrou aparentemente perturbado ao perder sua filha e ser forçado a enfrentar seu próprio destino. A morte de Tommy estava garantida por causa de um tuberculoma inoperável, sobre o qual o Dr. Holford (Aneurin Barnard) o informou.

Continua depois da publicidade

Particularmente a recusa de Tommy em matar Holford e seu funeral simbólico por sua vida passada, apontaram para a redenção de Tommy começar a ser totalmente explorada, o que provavelmente será central no filme Peaky Blinders .

Embora isso ainda indique uma progressão na história de Tommy, não seria o final que Peaky Blinders prenunciou em suas seis temporadas.

O final perfeito para Peaky Blinders teria envolvido a morte de Tommy, já que ela foi sugerida desde o primeiro episódio da primeira temporada da série, e sua morte poderia ter servido como uma parte final de sua própria história de redenção, especialmente se tivesse vindo na forma de um sacrifício.

Morte evitada

Por uma boa parte da série, Tommy foi pintado como tendo morrido durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente referindo-se às cicatrizes que a guerra deixou. Ele apenas estava esperando que sua morte se tornasse definitiva.

Embora se apaixonar por Grace lhe mostrasse um tipo de vida diferente, Tommy era constantemente perseguido pela morte e pelo sofrimento, como mostra a maldição que Tommy acreditava ter sido colocada sobre ele e pela citação recorrente: “No sombrio solstício de inverno”, ao comemorar a morte de alguém querido ou se preparando para a sua.

Todos os detalhes revelados por Peaky Blinders sugeriam que o único resultado possível para Tommy seria morrer.

Embora sua redenção também possa oferecer algo diferente à história, ela vai contra tudo o que foi sugerido e configurado nas temporadas 1 a 6 de Peaky Blinders.

O fato de Tommy não ter morrido no final da sexta temporada de Peaky Blinders não significa que isso não irá acontecer no filme, especialmente porque a história dele e da família Shelby chegará ao fim lá.

No Brasil, Peaky Blinders está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.