Pedro Pascal dormiu na sua cena mais brutal de Game of Thrones

Game of Thrones teve algumas mortes brutais ao longo das suas oito temporadas. Definitivamente, a morte de Oberyn Martell (Pedro Pascal) é uma delas. Ironicamente, o ator acabou pegando no sono durante as gravações desse momento traumático para os fãs.

Falando em um episódio de Hot Ones, Pascal revelou que acabou dormindo enquanto filmava a cena da morte de Oberyn na quarta temporada.

No clipe (que começa às 9:04), ele discute como sua cena final em Game of Thrones foi filmada.

“Fiquei com a cabeça esmagada. Foi a melhor parte do dia. Estava tão quente quando estávamos filmando aquela cena. Ele está por cima de mim e coloca os polegares nos meus olhos. E eles colocaram tubos por todo seu corpo em seus antebraços até os polegares e bombeavam esse sangue frio. Ele foi tão gentil, como o cara mais gentil de todos os tempos. Não senti nenhuma pressão, e ele estava tão hiperconsciente disso. Eu nem conseguia sentir o peso dele em mim enquanto ele basicamente me abraçava. Havia todos esses pedaços carnudos que eles estavam colocando em todo o meu rosto e bombeando sangue para que ele se acumulasse e se espalhasse pelo anfiteatro para essa boa cena ampla de nós dois de cima”, revelou o ator de Game of Thrones.

“E eu estava morta dormindo. Porque estava tão quente, e essas coisas eram tão frias ao toque, e você tinha que estar muito, muito quieto. Isso foi o mais relaxante. E tínhamos chegado ao fim dessa luta de quatro dias, que estávamos filmando lá fora. Foi muito catártico, e eu entrei no sono mais profundo em que estive”, continuou Pedro Pascal.

Veja o vídeo, abaixo.

Franquia Game of Thrones segue viva com A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão será filmada no Reino Unido e na Espanha, que também serviu de palco para a primeira temporada e diversas cenas de Game of Thrones.

Quando retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada.

Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.