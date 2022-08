Pennyworth: 3ª temporada ganha trailer e sugere novo título

A HBO Max revelou o primeiro trailer da terceira temporada de Pennyworth, além de um novo título para a série.

As aventuras de Alfred, o fiel mordomo do Batman, não terminaram na Inglaterra. Jack Bannon vai retornar ao papel do personagem da DC Comics.

O streaming revelou o primeiro trailer do novo ano, bem como uma mudança de título. A série agora é intitulada como Pennyworth: The Origins of Batman’s Butler (via ScreenRant).

Na prévia, Alfred continua atuando como um tipo de agente especial em Londres, enquanto recebe ajuda de seus amigos, Thomas Wayne, Martha Kane e Daveboy.

Veja o trailer, abaixo.

Pennyworth no HBO Max

“A terceira temporada do thriller psicológico começa após um salto de cinco anos: a guerra civil acabou e uma revolução cultural mudou o mundo para melhor ou pior – inaugurando uma nova era de super-heróis e supervilões”, diz a sinopse.

O elenco ainda traz Emma Paetz, Paloma Faith, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ramon Tikaram, Harriet Slater e Simon Manyonda.

Bruno Heller é o showrunner de Pennyworth, que conta com produção executiva de Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens.

Pennyworth estreia com sua terceira temporada em outubro, na HBO Max.

