Pennyworth: Alfred lida com ameaça em trailer da 3ª temporada

A HBO Max divulgou o trailer da terceira temporada de Pennyworth, mostrando Alfred lidando com uma nova ameaça em Londres.

Estrelada por Jack Bannon, a série segue Alfred quando mais jovem, o fiel mordomo do Batman, antes de servir a família Wayne.

Continua depois da publicidade

No trailer, o personagem principal conhece Patrick Wayne, pai de Thomas Wayne. Alfred é contratado para derrubar uma organização que comercializa uma droga potente (via Collider).

A droga é usada como um controle da mente, fazendo com que as pessoas não saibam medir suas ações. O protagonista precisará enfrentar essa nova ameaça, antes que a droga seja espalhada para o resto do mundo.

Veja o trailer, abaixo.

Pennyworth no HBO Max

“A série de origem da DC, Pennyworth: A Origem do Mordomo do Batman segue Alfred Pennyworth (Jack Bannon), um ex-soldado britânico que forma uma empresa de segurança na década de 1960 em Londres e vai trabalhar com o jovem bilionário Thomas Wayne (Ben Aldridge) e seu esposa Martha (Emma Paetz), antes de se tornarem os pais de Bruce Wayne”, diz a sinopse.

“A terceira temporada do thriller psicológico começa após um salto no tempo de cinco anos: a guerra civil acabou e uma revolução cultural mudou o mundo para melhor ou para pior – inaugurando uma nova era de super-heróis e supervilões”, revela a sinopse.

O elenco ainda traz Emma Paetz, Paloma Faith, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ramon Tikaram, Harriet Slater e Simon Manyonda.

Bruno Heller é o showrunner de Pennyworth, que conta com produção executiva de Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens.

Pennyworth estreia com sua terceira temporada em 6 outubro, na HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.