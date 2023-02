Pennyworth é cancelada pela HBO Max após 3 temporadas

Pennyworth foi cancelada pela HBO Max e não terá uma 4ª temporada. A informação é do Deadline.

O serviço de streaming adquiriu a série em sua terceira temporada, depois de duas temporadas exibidas no canal Epix. Com 10 episódios, o 3º ano estreou em outubro do ano passado na plataforma.

O cancelamento vem após o anúncio do novo calendário de filmes e séries da DC, que não incluiu Pennyworth.

Pennyworth se junta a outras duas séries da DC canceladas recentemente pela HBO Max, Titãs e Patrulha do Destino.

Sobre a série

“A série de origem da DC, Pennyworth, segue Alfred Pennyworth (Jack Bannon), um ex-soldado britânico que forma uma empresa de segurança na década de 1960 em Londres e vai trabalhar com o jovem bilionário Thomas Wayne (Ben Aldridge) e seu esposa Martha (Emma Paetz), antes de se tornarem os pais de Bruce Wayne”, diz a sinopse.

A terceira temporada do thriller psicológico começa após um salto no tempo de cinco anos: a guerra civil acabou e uma revolução cultural mudou o mundo para melhor ou para pior – inaugurando uma nova era de super-heróis e supervilões.

O elenco ainda traz Emma Paetz, Paloma Faith, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Ramon Tikaram, Harriet Slater e Simon Manyonda.

Bruno Heller é o showrunner de Pennyworth, que conta com produção executiva de Matthew Patnick, Danny Cannon e John Stephens.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.