Percebeu? The Last of Us tira sarro de Crepúsculo no HBO Max

O sétimo episódio de The Last of Us conta com uma bela referência a Crepúsculo, que muitos podem ter deixado passar. De fato, esse easter egg também está nos jogos da franquia.

No capítulo em questão, vemos um flashback que conta a história de como Ellie foi mordida. Acompanhamos a jovem indo para um shopping junto de sua melhor amiga (e paixão), Riley.

Em uma das cenas dentro do shopping, vemos o cartaz de Dawn of the Wolf: Part 2 (Amanhecer do Lobo: Parte 2, em tradução livre), uma clara referência a crepúsculo.

Não apenas vemos pelo cartaz que essa é uma história de amor entre uma humana e um lobisomem, como a posição dos personagens remete imediatamente a Crepúsculo. Além disso, o próprio uso de um momento do dia no título já cria conexão direta com a saga Crepúsculo.

Nos jogos, um diálogo entre Joel e Ellie ainda revela que o filme é adolescente e que a filha de Joel adorava a franquia.

Vale apontar que, no universo da série, o apocalipse começou em 2003, dois anos antes do lançamento do primeiro livro de Crepúsculo, em 2005.

Mais sobre The Last of Us

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

The Last of Us estreou no Rotten Tomatoes com uma rara classificação de 100%. A classificação diminuiu ligeiramente desde então, mas quebrou um recorde para a adaptação de videogame em live-action mais bem avaliada.

Além de Pedro Pascal como Joel e Bella Ramsay como Ellie, o elenco de The Last of Us conta também com Gabriel Luna (Matador), Anna Torv (Mindhunter), Merle Dandridge (Jesus Christ Superstar), Melanie Lynskey (Yellowjackets) e Rutina Wesley (True Blood).

The Last of Us é exibido pela HBO e pela plataforma HBO Max. Clique aqui para saber quando os próximos episódios serão lançados.

