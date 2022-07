Percy Jackson: Criador confirma monstro icônico na série do Disney+

A série de Percy Jackson segue em desenvolvimento para o Disney+ e o criador da franquia, Rick Riordan, trouxe uma empolgante atualização sobre o seriado.

Em publicação no blog do autor, ele escreveu um breve parágrafo sobre o progresso da série, confirmando que veremos o minotauro nessa primeira temporada.

“Agora, é de volta à terra da TV. Estou indo para outro empolgante dia de produção. Acho que podemos ter o minotauro hoje”, escreveu o autor.

Infelizmente, ele não trouxe nenhuma imagem que revele o visual do minotauro na série do Disney+, teremos de aguardar um pouco por esses detalhes.

Até agora, tudo o que foi mostrado de Percy Jackson foram algumas fotos de locações e do elenco, mas devemos ver algo mais concreto nos próximos meses.

Percy Jackson terá série no Disney+

Mais sobre Percy Jackson no Disney+

A nova série de Percy Jackson no Disney+ não conta com qualquer relação com os filmes previamente lançados da franquia.

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries foram anunciados em seguida como Grover e Annabeth, respectivamente.

Com o início das gravações, o portal Variety revelou também novos nomes que se juntam ao elenco da série do Disney+, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano.

Ainda não há previsão de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

Redação