Percy Jackson: Disney+ escala atores para dois papéis importantes na série

De acordo com o The Wrap, o Disney+ escalou novos atores para o elenco de Percy Jackson, uma de suas próximas séries mais aguardadas.

Charlie Bushnell interpretará Luke Castellan, enquanto Dior Goodjohn será Clarisse La Rue. Ambos terão papéis recorrentes na série de Percy Jackson.

O ator é conhecido por ter aparecido em Diário de uma Futura Presidente, do Disney+, enquanto a atriz esteve em Head of the Class, da HBO Max.

Nova tentativa de adaptação de Percy Jackson

A série será uma nova tentativa de adaptar Percy Jackson em live-action. Dessa vez, Rick Riordan, o escritor dos livros, será um dos produtores.

O seriado promete ter uma abordagem mais fiel ao material original, em termos de história. Isso animou os fãs dos livros.

A adaptação de Percy Jackson para o cinema não teve uma boa recepção com a crítica e nem com o público.

Por enquanto, ainda não se sabe quando a série de Percy Jackson pode chegar ao Disney+.

