Percy Jackson encerra filmagens da 1ª temporada e ganha vídeo de bastidores

Estão encerradas as filmagens da 1ª temporada da série Percy Jackson e os Olimpianos.

Para comemorar, o criador do personagem, Rick Riordan, divulgou no Twitter um vídeo de bastidores que mostra o ator Walker Scobell (Percy Jackson) debaixo d’água, segurando um cartaz que informa o término das filmagens. No final do vídeo, o ator brinca e pega outro cartaz, pedindo para lhe enviarem ajuda.

Continua depois da publicidade

Confira:

As filmagens acabaram de serem encarraras e o criador de Percy Jackson já indica que a série terá uma 2ª temporada.

Percy Jackson e os Olimpianos

Mais sobre Percy Jackson no Disney+

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries fazem Grover e Annabeth, respectivamente.

Outros atores ainda fazem parte do elenco, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano. Lance Reddick interpreta Zeus e Toby Stephens vive Poseidon.

Recentemente, o criador de Percy Jackson indicou que a série de TV terá cenas de ação épicas.

Percy Jackson e os Olimpianos estreia em 2024 no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.