Percy Jackson terá 2ª temporada? Criador responde

O escritor dos livros de Percy Jackson, Rick Riordan, revelou se a série do Disney+ terá uma segunda temporada.

Sem mesmo ao menos ter lançado o primeiro ano, Riordan foi questionado sobre uma possível renovação envolvendo a vindoura série.

Continua depois da publicidade

Embora as filmagens estejam em andamento, o autor está esperançoso para uma renovação, mesmo que o estúdio tenha encomendado uma temporada (via ScreenRant).

“Essa é a ideia, sim. Claro, primeiro temos que obter aprovação para fazer temporadas futuras. No momento, estamos apenas com sinal verde para uma temporada, mas se todos assistirem e gostarem, estou otimista de que obteremos aprovação para fazer mais”, disse ele.

Para que a série seja renovada, vai depender de uma série de fatores, desde a recepção da crítica e do público, até o número de visualizações no streaming.

Mais sobre Percy Jackson no Disney+

A nova série de Percy Jackson no Disney+ não conta com qualquer relação com os filmes previamente lançados da franquia.

O elenco é liderado por Walker Scobell, de O Projeto Adam, no papel de Percy Jackson. Aryan Simhadri e Leah Sava Jeffries foram anunciados em seguida como Grover e Annabeth, respectivamente.

Com o início das gravações, o portal Variety revelou também novos nomes que se juntam ao elenco da série do Disney+, incluindo Virginia Kull no papel de Sally Jackson, Glynn Turman como Quíron, Jason Mantzoukas como Dionísio/Sr. D, Megan Mullally como Sra. Dodds e, finalmente, Timm Sharp como Gabe Ugliano.

Ainda não há previsão de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.