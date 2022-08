Percy Jackson: Vídeo do set da série revela protagonistas

Um vídeo do set da série Percy Jackson, do Disney+, acabou revelando os protagonistas.

A série que está sendo gravada, é uma das produções mais esperadas da Disney, com o autor Rick Riordan servindo como consultor.

Um fã conseguiu captar em um vídeo, o herói titular e seus amigos, Annabeth e Grover, que se aventuram pelas ruas de Vancouver (via ScreenRant).

As filmagens continuam em andamento, e estão bem avançadas, segundo o escritor. Além disso, Riordan revelou que a série será uma adaptação fiel aos livros.

Veja o vídeo, abaixo.

Autor diz quando série de Percy Jackson será lançada

Rick Riordan informou aos fãs em uma nova publicação em seu site oficial, que o seriado pode estrear em 2024 (via ScreenRant).

Segundo ele, as filmagens deverão se estender até janeiro de 2023, com a pós-produção se iniciando no início do mesmo ano. Ele descartou a possibilidade de um lançamento antes de 2024.

“Dado tudo isso, acho que a data de exibição mais provável provavelmente será no início de 2024. Novamente, isso é apenas uma suposição”, disse ele.

Nenhuma previsão de lançamento ainda foi definida pela Disney. Riordan revela que as datas são determinas pelo estúdio, e envolve uma questão de fatores para que consigam o momento oportuno.

“As datas reais de lançamento são determinadas pelo estúdio e pelo serviço de streaming, e precisam levar em conta centenas de outros fatores, como o cronograma de lançamento de todos os shows do Disney+, tempo de publicidade…”, comentou Riordan.

Ainda não há previsão oficial de estreia para a série de Percy Jackson no Disney+.

