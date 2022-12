Periféricos: Amazon já trabalha na 2ª temporada da série do Prime Video

A série Periféricos, do Prime Video, é um dos sucessos do streaming no ano. O chefe da plataforma, Vernon Sanders, já indicou que a equipe trabalha em uma segunda temporada.

Embora ainda não tenha sido renovada de forma oficial, a série pode ganhar uma nova leva de episódios, de acordo com Sanders.

O executivo indica que já há conversas para uma segunda temporada da série de Lisa Joy, também criadora de Westworld. Além disso, os fãs de Os Anéis de Poder também estão vendo a série e apoiando (via ComicBook).

“Estamos conversando sobre a segunda temporada enquanto falamos. Ficamos emocionados em ver o envolvimento real e muitos cruzamentos dos fãs de O Senhor dos Anéis “, disse ele.

Sanders ainda disse que toda a equipe de Periféricos já está trabalhando no roteiro da segunda temporada, e o anúncio da renovação pode acontecer em breve.

Estamos incrivelmente orgulhosos dos produtores de Periféricos. Então, acho que haverá novidades sobre isso em um futuro não muito distante”, acrescentou o executivo. “Já estamos trabalhando duro nos roteiros da segunda temporada e um plano para a segunda temporada, então não há nada a dizer oficialmente agora, mas estamos aprofundados nisso.”

Mais sobre Periféricos

“Filhos de uma mãe cega, Flynne e Burton precisam complementar a renda familiar. É nesse contexto que uma oportunidade surge: Burton se torna usuário beta de um novo jogo imersivo”, diz a sinopse.

“No entanto, o universo digital vai muito além do metaverso, e Flynne precisa assumir o controle quando seu irmão perde o avatar em uma batalha que transborda para o mundo real”, conclui a sinopse.

Protagonizado por Chloe Grace Moretz (Carrie, a Estranha), o elenco de Periféricos conta com Gary Carr (The Deuce), Jack Reynor (Midsommar), JJ Feild (Capitão América: O Primeiro Vingador), T’Nia Miller (A Maldição da Mansão Bly) e Katie Leung (Harry Potter).

Periféricos está disponível no Prime Video.

