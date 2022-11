Periféricos finalmente revela o que é o apocalipse

À medida que Periféricos avança, os fãs ficaram intrigados com Flynne Fisher projetando sua mente no futuro. Ela se envolveu em um esquema temporal ao lado da Oligarquia Klept em 2100. Agora, a série enfim revelou o que é o apocalipse.

Ela deveria estar fazendo muito mais perguntas, especialmente quando a outra organização sinistra, o Instituto de Pesquisa, claramente quer arruinar a missão.

Continua depois da publicidade

No entanto, Flynne está ganhando muito dinheiro, recebendo transferências eletrônicas e medicamentos para sua mãe doente enviados para sua linha do tempo.

Ela fecha os olhos e tudo muda no episódio 4, no entanto, enquanto Flynne faz perguntas importantes, descobrindo exatamente como ela está ligada ao apocalipse que o programa sugeriu desde sua estreia.

O apocalipse de Periféricos

Flynne tem dificuldades para entrar em sua forma robótica no futuro, pois a viagem está causando convulsões. No entanto, quando ela salta para frente novamente, ela exige saber a verdade depois de perceber que o líder do Klept, Lev, tem uma energia sombria. Acontece que ele e sua família foram mortos na linha do tempo de Flynne, como parte de um acordo da máfia que deu errado.

Assim, Flynne quer respostas no futuro, ansiosa para descobrir que ela não faz parte de uma gangue destrutiva. Seus manipuladores, Wilfred e Ash, eventualmente confessam que precisam dela para desfazer uma série de eventos.

O “Jackpot”, eles revelam, consiste em um apagão sete anos a partir da linha do tempo de Flynne em 2032, então uma pandemia que faz as pessoas incharem e explodirem. Isso se tornou global e foi seguido pelo colapso dos sistemas agrícolas, economias e nações. Tudo ocorreu em um período de 40 anos, mas um desastre final ocorre na casa de Flynne na Carolina do Norte.

Um silo nuclear explode perto de Flynne e seu irmão, Burton, que é rotulado como um ataque terrorista doméstico. Isso, junto com os outros desastres, explica por que o futuro quase não tem pessoas quando Flynne salta para a frente.

Periféricos é exibido pelo Amazon Prime Video.





Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.