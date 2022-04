“Perigoso” e “negligente”: Programa da Netflix divide opiniões na web

Sucesso na Netflix, o programa Crescidinhos tem causado polêmica nas redes sociais. A série japonesa ocasiona uma grande ruptura entre as opiniões dos espectadores. Alguns assinantes afirmam que a produção é um dos lançamentos mais fofos da plataforma – e outros, que ela é “perigosa e negligente”.

“Este adorado reality show japonês acompanha crianças saindo sozinhas pela primeira vez para fazer tarefas de adultos”, afirma a sinopse oficial de Crescidinhos na Netflix.

A simples premissa da série já causa controvérsia na internet. Para parte dos espectadores, crianças tão pequenas não deveriam sair “sozinhas” nas ruas.

O site Looper revelou tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a polêmica de Crescidinhos – veja abaixo e tire suas próprias conclusões.

Crescidinhos ganha críticas (e elogios) dos fãs da Netflix

De acordo com o site Looper, as crianças que aparecem em Crescidinhos não têm “a maturidade necessária” para desempenhar as tarefas mostradas na série.

“Por que a Netflix está promovendo a negligência e a presença de criança em situações de perigo?”, questionou um assinante da plataforma no Twitter.

Outros usuários da rede social concordam: a premissa da série Crescidinhos é muito perigosa.

“Deixar uma criança pequena fazer algo assim é perigoso demais”, comentou outro espectador.

Mas para parte dos espectadores, as críticas se devem à grande diferença cultural entre o Japão e os países do Ocidente.

“O Japão é um país muito mais seguro. As cidades são construídas com a segurança em mente”, explicou um usuário da Netflix.

Além disso, as crianças que aparecem em Crescidinhos não estão realmente sozinhas. Elas são acompanhadas (a uma distância segura) pela equipe de produção da série.

Dessa forma, assinantes da Netflix não precisam se preocupar: os pequenos participantes de Crescidinhos estão sãos e salvos.

Algo que também surpreende os espectadores da Netflix é a popularidade da série no Japão.

Embora conte com apenas 1 temporada na plataforma, Crescidinhos é um verdadeiro fenômeno nas terras nipônicas.

No Japão, Crescidinhos é exibida regularmente desde 1990. Há mais de 30 anos a série conta com a mesma premissa.

Entretanto, o modelo original de lançamento da série é muito diferente do adotado pela Netflix.

No seu país de origem, Crescidinhos é exibida em especiais anuais, com episódios de 2 a 3 horas de duração.

Com o lançamento da série japonesa na Netflix, a plataforma decidiu dividir os longos episódios do programa em capítulos pequenos, de 8 a 20 minutos cada. Com isso, o streaming transforma Crescidinhos em uma produção perfeita para maratonas.

Você já pode conferir os episódios de Crescidinhos na Netflix.