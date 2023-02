Personagem central de Os Simpsons acaba de perder seu episódio de estreia

Atualmente em sua 34ª temporada, Os Simpsons quebra recordes sempre que exibe um novo episódio. Pela primeira vez na longa história da série, uma das personagens mais importantes da animação não aparece em um novo capítulo. Sendo assim, o que explica o seu sumiço?

Criada por Matt Groening, Os Simpsons era originalmente uma série de curtas animados que fazia parte do Tracey Ullman Show em 1987. Após 3 temporadas de sucesso, Os Simpsons virou a série completa que fãs conhecem e amam.

Nas temporadas mais recentes, Os Simpsons conquistou ainda mais fãs por trazer easter eggs de várias obras da cultura pop, entre filmes, séries, quadrinhos e astros de Hollywood. Em 2023, a animação foi renovada para sua 35ª e 36ª temporada.

Mostramos abaixo porque uma das personagens mais importantes de Os Simpsons não aparece em um dos episódios mais recentes da série; confira!

Por que Lisa não aparece em episódio recente de Os Simpsons?

Lisa, definitivamente, é uma das personagens mais queridas (e importantes) de Os Simpsons. Por isso, a ausência da garota no capítulo mais recente da animação deixou muitos fãs com a pulga atrás da orelha.

O episódio em questão, batizado de “Carl Carlson Rides Again”, foi ao ar nos Estados Unidos no último domingo (26 de fevereiro de 2023).

O foco do episódio é justamente o personagem titular, historicamente relegado à função de coadjuvante. O fato do capítulo centrar a trama em Carl Carlson, por si só, é bastante inusitado.

Nas redes sociais, os fãs de Os Simpsons também notaram que Lisa Simpson, a personagem de Yeardley Smith, não aparece no episódio.

Dado o foco do capítulo é fácil entender por que a sabe-tudo amante de jazz não aparece – mas mesmo assim, a ausência de Lisa deixou muitos espectadores chocados.

O fato de um personagem central de Os Simpsons não aparecer em um dos episódios da série pode até ser raro, mas já aconteceu outras vezes.

De acordo com o IMDB, Bart Simpson também não aparece em “Four Great Women and a Manicure”, um episódio da 20ª temporada.

Marge Simpson aparece em “Krusty Gets Cancelled”, um capítulo da 4ª temporada, mas sem nenhuma fala.

A bebê Maggie Simpson, por sua vez, se ausenta de vários episódios da popular série animada americana.

Também é importante lembrar que, em “Four Great Women and a Funeral”, embora Bart não apareça, o personagem surge na abertura.

No novo capítulo do 34º ano, Lisa não aparece nem no decorrer do episódio e nem na abertura.

Dessa forma, Homer entra para a história de Os Simpsons como o único personagem a aparecer (e falar) em todos os episódios da animação.

No Brasil, você pode assistir Os Simpsons na plataforma Star+.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.