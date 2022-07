Personagem da Marvel sai do armário na final de Ms. Marvel

Alerta de spoilers

Ms. Marvel encerrou sua primeira temporada no Disney+ com muitas revelações, mas uma delas parece ter passado despercebida por grande parte das pessoas: a Capitã Marvel saindo do armário.

Brie Larson fez uma participação especial como Capitã Marvel na cena pós-créditos, que mostrou Kamala Khan desaparecer de repente de seu quarto, apenas para Carol Danvers tomar seu lugar.

A sequência mostra a heroína cósmica literalmente saindo do armário da adolescente, mas pode ser uma referência à própria sexualidade da personagem.

Obviamente, essa cena está preparando as duas personagens para sua parceria em The Marvels, mas talvez esse momento realmente tenha feito uma revelação ainda maior de uma maneira sutil.

Basicamente, esse pode ter sido o método da Marvel de confirmar algo que os fãs esperavam anos: que Carol Danvers faz parte da comunidade LGBTQIA+.

Enquanto Carol não é queer nos quadrinhos , os fãs se reuniram em torno desse conceito na sequência de Capitã Marvel enfatizando a amizade de Danvers com Maria Rambeau em vez de dar a ela um interesse amoroso masculino.

Brie Larson como Capitã Marvel

Desde então, o desejo de ver Carol e Valquíria se tornarem um casal no MCU se transformou em um movimento de mídia social completo, estimulado, inclusive, por Larson e Tessa Thompson.

Carol é um ícone gay neste momento, mas suas escassas aparições desde o filme origem continuaram a evitar revelar sua orientação sexual de qualquer forma.

Da mesma forma, Thor: Amor e Trovão falhou em dar a Valquíria uma rainha. Mas não parece impossível que a Marvel estivesse deliberadamente aludindo a algo quando eles ofereceram o visual muito carregado de Carol atravessando a porta de um armário.

A primeira temporada de Ms. Marvel está caminhando para sua reta final, seus episódios estão sendo transmitidos por meio do Disney+.

