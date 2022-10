Personagem de A Casa do Dragão está fazendo profecias e você nem percebeu

Alerta de spoilers

Com tanta coisa acontecendo em A Casa do Dragão, o público não precisa se sentir culpado por prestar mais atenção em uns personagens que outros. Mas uma das esquecidas deveria estar sendo mais ouvida pelos espectadores.

Com personagens incríveis como Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), Rhaenys Targaryen (Eve Best), Daemon (Matt Smith), além de Otto e Alicent Hightower (Rhys Ifans e Olivia Cooke), pode ser fácil de esquecer dos outros. Especialmente quando se trata da quantidade absurda de filhos Targaryen e Velaryon nas telas.

Mas uma coisa ficou clara após o penúltimo episódio da temporada, devemos dar mais ouvidos ao que a princesa Helaena Targaryen (Phia Saban), filha de Alicent com o rei Viserys I (Paddy Considine), está dizendo.

A personagem pode parecer um pouco estranha, falando coisas aparentemente sem sentido de tempos em tempos, mas ela está provando ser mais importante do que estávamos pensando.

Ninguém está prestando atenção nas profecias de Helaena

Helaena Targaryen vem falando umas coisas estranhas, que a maior parte do público nem para pra absorver. Mas acontece que essas falas estão todas se concretizando de alguma forma.

No 6º episódio, ela murmura críticas ao seu irmão Aemond, dizendo que “ele vai ter que fechar um olho”. No episódio seguinte, Aemond finalmente consegue seu dragão, mas perde um olho logo depois.

Agora no episódio 9, Alicent tenta contar para Helaena que seu pai Viserys, morreu, ao que a personagem responde: “tem uma besta abaixo das taboas”.

Mais pra frente no episódio, vemos que a princesa Rhaenys resolve comparecer à coroação de Aegon saindo de de baixo do chão com seu dragão Meleys.

Está claro que a garota está fazendo profecias, agora que o público já descobriu, nos resta ver quanto tempo levará para os personagens da série também se darem conta.

