Personagem de Agents of SHIELD pode retornar de forma diferente no MCU

Uma das personagens da série Agents of SHIELD pode retornar de uma forma diferente na Marvel.

Após ser especulada para voltar, Quake, personagem de Chloe Bennet, deve ser integrada novamente ao MCU com uma nova origem (via CBR).

Mesmo que sua origem seja modificada, seu passado como uma agente da SHIELD será mantido. Mudanças como esta aconteceram com o Demolidor e o Rei do Crime, mas de forma mais sutil.

Bennet foi uma atriz regular durante as sete temporadas, até a série ser cancelada. Inicialmente, sua personagem foi retratada como uma hacker, mas após algum tempo, ela descobre ser uma Inumana.

Nos quadrinhos, a personagem foi criada pelo escritor Brian Michael Bendis e pelo artista Gabriele Dell’Otto, e estreou em Guerra Secreta #2.

Série é canônica ou não?

Agents of Shield foi uma produção da ABC em conjunto da Marvel Television, antes das produções do MCU receberem série para o Disney+, o universo teve derivados através da televisão, entretanto desde a quinta temporada do programa o debate se ela é ou não é canônica, persiste.

Iman Vellani, conhecida por desempenhar seu papel como Kamala Khan, a heroína Ms. Marvel no seriado do Disney+, durante uma sessão de perguntas e respostas no Reddit, a atriz comentou sobre o tópico de Agents of Shield.

“Não é tudo canônico agora?” respondeu Iman, ela também completou com elogios a série “eu pessoalmente amo as temporadas anteriores, não é minha série favorita, mas certamente tem seus méritos!!” (via The Direct).

Após a inclusão do Rei do Crime em Gavião Arqueiro, e a confirmação do Demolidor em uma nova série para o Disney+, se espera alguma produção que explore os personagens da série da ABC.

