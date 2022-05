Personagem de Cavaleiro da Lua quase foi totalmente diferente

Cavaleiro da Lua quase mostrou mais deuses egípcios e mostraria um dos personagens de maneira totalmente diferente, revelou o diretor Mohamed Diab.

‎”A maioria dos deuses, em algum momento, estava prestes a aparecer em carne e osso, mas sentimos que não temos desenvolvimento suficiente para eles”, disse o diretor ao ComicBook, ecoando o sentimento dele em relação à participação de outros heróis do MCU.

“Então é melhor mantê-los em menor quantidade para uma história melhor. No desenvolvimento, às vezes você pensa em algo por uma razão e então ele se desenvolve em algo ainda melhor. Por exemplo, eu amo realmente a ideia dos avatares dentro da câmara dos deuses”.

‎Curiosamente, Khonshu quase foi uma outra personalidade do protagonista e não um deus na série.

‎A ideia então gerou uma mudança na forma como Marc e Khonshu interagiram. Diab diz que houve um momento em que Khonshu realmente residia dentro do protagonsita como outra identidade.‎

‎”Tivemos Khonshu e Marc, mas onde eles se tornaram um e ele está falando duas vozes que realmente te leva a pensar: ‘Ok, isso é alguém com transtorno dissociativo de identidade, que está falando com outra voz”, acrescentou.

Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

A primeira temporada de Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.