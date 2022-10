Personagem favorito dos fãs de Supernatural retorna em The Winchesters

A série The Winchesters, produzida pela CW e spin-off de Supernatural, já estreou com sua primeira temporada. Com novos atores interpretando personagens do famoso seriado, um personagem favorito dos fãs está retornando ao universo de Sam e Dean Winchester.

Com o retorno já confirmado de Jensen Ackles, o seriado não deve trazer o ator Jared Padalecki como Sam, visto que ele está estrelando Walker.

“Uma história de amor épica não contada de John e Mary de como eles não apenas salvaram seu amor, mas também o mundo inteiro”, diz a sinopse da série.

O elenco conta com Jensen Ackles, Meg Donnelly, Drake Rodger, Bianca Kajilich, Bridget Regan e o recém chegao ao universo de Supernatural, Tom Welling.

Loki vai voltar na série derivada

Segundo afirma o TV Insider, o ator Richard Speight Jr vai reprisar seu papel de Loki em The Winchesters. Ele esteve interpretando o deus da trapaça em Supernatural.

O ator, além de aparecer no oitavo episódio da primeira temporada do spin-off, também foi contratado para dirigir alguns episódios.

Robbie Thompson, showrunner da série, revelou em entrevista que conseguiu encontrar uma maneira de incluir o astro, para interpretar Loki novamente.

“Richard é um velho amigo meu, então era uma questão de quando, não se. Eu acho que foi em Nova Orleans na verdade quando estávamos filmando o episódio 2, então eu não estava na sala dos roteiristas, obviamente”, disse ele.

“Mas eu estava lendo as notas dos escritores e fiquei tipo: ‘Ei, espere um minuto… um amigo que já vimos antes, mas talvez não do jeito que as pessoas são, pode aparecer”, concluiu o criador.

O retorno de Loki será algo surpreendente para os personagens de The Winchesters, visto que ele apenas confrontava Dean e Sam, anteriormente.

Speight também interpretou o arcanjo Gabriel, que assumiu a forma e a identidade de Loki em Supernatural. No entanto, dessa vez, o real Loki vai aparecer.

Como as ações de Loki ainda são desconhecidas durante a décadas de 1970, o personagem pode ter uma história para que possa causar danos gerais e perturbar Mary e John.

The Winchesters está disponível na HBO Max.

