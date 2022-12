Personagem odiado de A Casa do Dragão ainda vai se redimir

A série A Casa do Dragão, derivada de Game of Thrones e um dos sucessos da HBO Max, ganhará uma segunda temporada. E o segundo ano pode mostrar a redenção de um personagem muito odiado pelos fãs.

Se diversos personagens na série podem ser odiados, Tyland Lannister também é um deles. Ele tem uma grande mudança após Rhaenyra tomar King’s Landing e torturá-lo.

Tyland foi mutilado, castrado e cego, o que o levou a usar um capuz sobre a cabeça para que não assustasse os que estão na corte real.

Além disso, ele sugeriu para que Aegon II Targaryen executasse Aegon, o Jovem, mais uma escolha errônea do personagem.

No entanto, ele muda completamente quando é nomeado Mão do Rei de Aegon III Targaryen, com ele corrigindo erros precisos do rei.

Tyland ainda vai se redimir, mas com um final triste

As mortes de vários personagens odiados serão satisfatória, mas a de Tyland será muito triste, visto o jeito que ele irá morrer.

Tyland está totalmente quebrado no final de sua vida. Ele é odiado pelos Negros por propor que Aegon seja executado, e também odiado pelos Verdes por ser um servo fiel ao rei após a guerra.

Ele tem uma morte dolorosa e lenta, algo até que inesperado. Depois de ver seus pais, irmãos e amigos morrerem durante a Dança dos Dragões, Tyland morre pela devastadora Febre do Inverno. O rei Aegon acaba segurando sua mão e vendo seu último suspiro.

A morte do personagem ocorre pouco tempo depois de Corlys Velaryon e Alicent Hightower, sendo um fim tão pior quanto por uma espada durante a batalha.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

