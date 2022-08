Personagem polêmico retorna em nova série da Marvel

Ben Kingsley, conhecido no MCU por ser o ator que fingia ser o Mandarim em Homem de Ferro 3, pode reprisar o personagem na série do herói Magnum (Wonder Man) que sairá pelo Disney+.

A presença dele nesta nova série da Marvel faz sentido, já que nos quadrinhos Simon Williams, a identidade secreta de Magnum, trabalha como ator e dublê.

Continua depois da publicidade

Ainda não temos informação sobre quem interpretará o protagonista na série, o personagem Simon Williams chegou a aparecer como um easter egg em um poster no filme Guardiões da Galáxia Vol. 2, alí ele foi interpretado pelo ator Nathan Fillion. Porém, a pequena participação foi cortada na versão final do longa, então outro ator pode ser facilmente escalado para interpretar o herói.

O diretor e corroterista de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Destin Daniel Cretton, será produtor executivo e cocriador da série. Trevor Slattery, o falso mandarim de Kingsley já reapareceu no filme de Shang-Chi, onde foi mostrado preso e sofrendo torturas psicológicas do verdadeiro vilão.

No filme ele ajuda o herói a derrotar o Mandarim real.

Segundo a Variety, Kingsley terá um papel importante em Magnum, mesmo que ainda não façamos ideia de qual será. O tom da série aparentemente, será mais ‘fora da caixa’ que outras produções da Marvel, com fontes do portal a descrevendo como uma sátira a Hollywood.

Mais sobre o herói Magnum

Magnum foi criado por Stan Lee, Jack Kirby e Don Heck como personagem dos quadrinhos dos vingadores nos anos 60.

O personagem que começou como vilão mas se tornou herói tem uma variedade de poderes, de super força e super velocidade até controle de Energia Iônica e teletransporte. Magnum ficou conhecido por ser um interesse amoroso da Feiticeira Escarlate por um curto período, e também por ser um dos fundadores dos Vingadores da Costa Oeste.

Ainda não há data de estreia para Magnum no Disney+.

Sobre o autor Redação