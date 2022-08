Personagens de Breaking Bad pilotam em Mario Kart no melhor vídeo que você verá hoje

Se prepare para o crossover que você não sabia que queria. O editor e artista de efeitos visuais Chipturner nos presenteou com uma edição incrível, que coloca os protagonistas de Breaking Bad, Walter White e Jesse Pinkman, em uma corrida de Mario Kart na famosa pista Rainbow Road.

O vídeo pega cenas de dois momentos distintos da série, um deles sendo do episódio Open House da quarta temporada. No episódio Jesse convida Walter para uma corrida de kart em uma pista de Albuquerque. Mas apesar da intenção do parceiro de ter um momento divertido o químico recusa, fazendo Pinkman ir correr sozinho parecendo cada vez mais frustrado a cada volta.

Outro momento utilizado no vídeo foi quando Walter, já bêbado de poder, compra um Dodge Challenger e faz manobras em um estacionamento. A união desses dois momentos compõem o vídeo em que Jesse finalmente consegue correr contra White, mas em uma pista de Mario Kart.

Os fãs de Pinkman podem ficar ainda mais felizes, já que ele ganha a corrida. Frustrando Heisenberg o fazendo mostrar o dedo do meio para a câmera.

O vídeo diverte, mas vem em um momento triste para o fãs com o recente fim de Better Call Saul, o cultuado spin off de Breaking Bad.

Walter White in Mario Kart Wii pic.twitter.com/6bRRGDR587 — Chiptuner (@chip2ner) August 29, 2022

Breaking Bad terá novos derivados? Criador da série responde

Vince Gilligan respondeu uma pergunta que muitos fãs esperam. Com Better Call Saul chegando ao fim, ele disse que não há mais planos para derivados (via ScreenRant).

Embora nada ainda pareça estar planejado para expandir o universo de Breaking Bad, o Gilligan gostaria de revisitar algum dia.

“Eu definitivamente posso imaginar revisitá-lo. Eu gostaria de fazê-lo, para manter isso em andamento”, disse o criador.

“Mas sem citar nenhum nome, eu olho em volta para alguns dos mundos, universos, as histórias que eu amo, sejam elas na TV ou nos filmes. E eu acho que há um certo ponto, e é difícil de definir, onde você fez muito no mesmo universo. Apenas deixe para lá”, concluiu ele.

Breaking Bad e Better Call Saul estão disponíveis na Netflix.

