PETA condena morte de cavalo no set de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder

Após a notícia da morte de um cavalo no set de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a PETA emitiu um comunicado (via Variety) condenando a produção da série.

“Os produtores de Os Anéis de Poder têm a opção de usar CGI [efeitos visuais], equipamentos mecânicos e outros métodos humanos que não deixariam cavalos vulneráveis à morte no set”, disse Lisa Lange, a vice-presidente sênior da organização que se dedica aos direitos animais.

“A PETA está convocando os criadores do programa – e todos os outros produtores – para assumir uma nova missão de não usar cavalos de verdade. Se eles não podem evitar a exploração de animais para sua arte, devem encontrar um novo meio, porque ninguém quer ver uma série de TV com tortura como tema”, termina o comunicado.

Anteriormente, a Amazon Studios lamentou o ocorrido:

“Estamos profundamente tristes em confirmar que um cavalo da produção da série morreu em 21 de março”, disse um porta-voz da empresa. “O incidente ocorreu pela manhã, enquanto o cavalo estava sendo preparado antes dos ensaios. O treinador não estava com traje e as filmagens ainda não haviam começado. Tanto um veterinário quanto um representante da American Humane Association estavam presentes na ocasião. A necropsia confirmou que o cavalo morreu de insuficiência cardíaca”.

Segundo fontes do Deadline, mais de 30 cavalos estavam sendo usados naquele dia. Eles foram fornecidos pela empresa The Devil’s Horsemen, que já trabalhou para séries de TV e filmes como Liga da Justiça, Game of Thrones e The Crown. Esta é a primeira fatalidade com cavalos que ocorreu nos 50 anos de história da companhia.

O cavalo que morreu estava com cerca de 20 outros cavalos quando sofreu a insuficiência cardíaca. Os cavalos estavam sendo preparados para uma cena de batalha.

Depois que o cavalo desmaiou, todas as pessoas do set foram retiradas e ficaram afastadas por 30 a 45 minutos enquanto o corpo era removido. Logo após isso, as filmagens foram retomadas.

A primeira temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está disponível no Prime Video. A segunda temporada segue sem previsão de estreia.

