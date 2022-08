Peter Jackson revela por que não está envolvido com série de O Senhor dos Anéis

O diretor Peter Jackson entrou para a história do cinema com o seu trabalho na trilogia original de O Senhor dos Anéis.

No entanto, o cineasta não está envolvido de nenhuma forma com O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, série do Amazon Prime Video.

Falando com o podcast do Hollywood Reporter, Peter Jackson contou que inicialmente recebeu um convite da Amazon para trabalhar no seriado.

Diretor não chegou a acordo com a Amazon

O diretor, no entanto, exigiu que tivesse acesso ao material antes de aceitar a proposta. Depois disso, a Amazon nunca mais deu retorno.

“Eles me perguntaram se eu gostaria de estar envolvido. Eu disse que não podia responder antes de ler o roteiro.”

“Eles me disseram que tinham alguns roteiros e que os enviariam para mim. Mas esses roteiros nunca apareceram.”

“Foi a última coisa que eu ouvi deles, o que é bom. Sem reclamações”, admitiu o diretor da trilogia original de O Senhor dos Anéis.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder chega ao catálogo do Amazon Prime Video em 2 de setembro.

