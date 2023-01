Phineas e Ferb ganhará revival no Disney Channel

A série animada Phineas e Ferb é um grande sucesso da Disney, e agora a animação ganhará um revival no Disney Channel.

Segundo o THR, Dan Povenmire, um dos criadores da série, assinou um contrato geral com a Disney Branded Television.

Como parte do novo acordo, ele vai produzir mais 40 episódios da série, entregando duas temporada de Phineas e Ferb. Povenmire também dublou o Dr. Heinz Doofenschmirtz.

“Foi o maior prazer da minha carreira ver como uma geração inteira de crianças e pais abraçou os personagens e o humor de Phineas e Ferb. Estou ansioso para mergulhar de volta no show para eles e para toda uma nova geração”, disse ele.

Por enquanto, não foi revelada a data de estreia da primeira temporada do revival de Phineas e Ferb.

“Phineas e Ferb querem aproveitar as férias ao máximo. Nas aventuras, os dois tornam-se músicos, constroem uma montanha-russa e uma praia no fundo do quintal e até voltam ao passado para encontrar dinossauros”, afirma a sinopse oficial.

A série animada foi criada por Dan Povenmire e Jeff “Swampy” Marsh e exibida entre 2007 e 2015, contando com quatro temporadas.

O elenco de voz da série conta com Dan Povenmire, Vincent Martella, Jeff “Swampy” Marsh, Alyson Stoner, Ashley Tisdale, Thomas Brodie-Sangster, entre outros.

Phineas e Ferb está disponível no Disney+.

