Piloto de Game of Thrones era tão ruim, que foi usado em chantagem

Alerta de spoilers

As temporadas iniciais de Game of Thrones ( 1 a 4) foram amplamente elogiadas e permanecem sendo as melhores da série. No entanto, o piloto original, que não foi ao ar, era um desastre.

De fato, ele é supostamente tão terrível que os showrunners ameaçaram liberá-lo se certos membros do elenco saíssem da linha, especificamente Kit Harrington, o Jon Snow.

Continua depois da publicidade

Jon Snow parecia tão ruim no piloto inédito de Game of Thrones que os showrunners lhe enviaram capturas de tela como uma ameaça.

De acordo com todos os relatos, o piloto não exibido de Game of Thrones foi uma bagunça terrível e caótica. De personagens com penteados ridículos, a pessoas que se esquecem de se ajoelhar para o rei Robert Baratheon (Mark Addy), e um caso infeliz em que um cavalo no fundo de uma cena ficou visivelmente excitado.

Em uma entrevista de 2017 ao The Guardian, o ator Kit Harrington relembrou o horrível visual inicial de seu personagem Jon Snow, com peruca e sem barba.

Foi tão terrível que Harrington diz que David Benioff e D.B. Weiss ameaçaram, brincando, divulgar esta filmagem se Harrington fizesse algo de errado.

“Eles disseram, se eu os irritar demais, eles vão lançá-lo no YouTube. De vez em quando, eles me enviam uma captura de tela, apenas como uma ameaça”, admitiu Harrington.

O fato de Harrington ainda ter recebido capturas de tela desse Jon Snow tão tarde na série deixa claro que o piloto se tornou uma piada recorrente entre o elenco e a equipe.

Franquia Game of Thrones segue viva com A Casa do Dragão

A nova temporada de A Casa do Dragão será filmada no Reino Unido e na Espanha, que também serviu de palco para a primeira temporada e diversas cenas de Game of Thrones.

Quando retornar, a série terá um novo showrunner. Miguel Sapochnik, um dos criadores de A Casa do Dragão, pegou todos de surpresa quando anunciou que não retornaria para a segunda temporada.

Ele revelou que gostaria de dar um tempo da franquia, mas o principal motivo é que o showrunner e a HBO tiveram grandes diferenças criativas sobre A Casa do Dragão.

Apesar disso, Sapochnik continuará como produtor executivo. O roteirista Ryan Condal assumiu o cargo de novo showrunner.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.