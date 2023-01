Pinguim: Astro da série spin-off do Batman revela detalhes da produção

O astro da série Pinguim, spin-off de Batman, Colin Farrell, revelou novos detalhes da produção da derivada na HBO Max.

Em recente entrevista, Farrell confirmou que as filmagens serão iniciadas em fevereiro, e levará cerca de cinco ou seis meses para terminar.

Além disso, é possível que o lançamento da série na HBO Max aconteça no final de 2023 ou no início de 2024 (via ComicBook).

Como a série não faz parte do universo principal da DC, não está interligada com outros filmes, exceto Batman, de Matt Reeves.

Juntamente com a série Pinguim, Reeves está desenvolvendo um spin-off focado no Asilo Arkham, substituindo a anunciada Gotham PD.

Mais sobre Pinguim

A trama vai acompanhar Oswald Cobblepot, o Pinguim, crescendo no submundo de Gotham como um magnata do crime após a morte de Carmine Falcone. Ele enfrentará Sofia Falcone para assumir o poder do crime, filha de Carmine e nova chefe da família.

Lauren LeFranc vai escrever o roteiro, junto do diretor Matt Reeves, que atua como produtor executivo ao lado de Dylan Clark.

O elenco da série, até o momento, conta com Colin Farrell no papel de Pinguim, enquanto Cristin Milioti será Sofia Falcone.

A Warner Bros. já anunciou que Batman 2 está em desenvolvimento, com Reeves voltando como diretor e Robert Pattinson retornando como protagonista.

Batman, com Robert Pattinson, está disponível na HBO Max.

