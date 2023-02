Pinguim pode ter interesse amoroso na série derivada de Batman

Pinguim, vilão de Batman, pode ganhar um interesse amoroso em sua futura série na HBO Max.

Em entrevista à Variety, Colin Farrell, que viveu Oswald Cobblepot/Pinguim no filme The Batman (2022), foi questionado se seu personagem teria um interesse romântico na série spin-off. Ele respondeu:

“Não sei se é amor. Ainda não tenho certeza de onde isso vai dar”.

A publicação ainda perguntou: “Mas haverá alguma atração por alguém?”. E Farrell respondeu: “Com certeza, sim”.

Os quadrinhos raramente exploraram relacionamentos do Pinguim – ele só teve um breve encontro com a Mulher-Gato.

Mais sobre Pinguim

A trama vai acompanhar Oswald Cobblepot, o Pinguim, crescendo no submundo de Gotham como um magnata do crime após a morte de Carmine Falcone. Ele enfrentará Sofia Falcone para assumir o poder do crime, filha de Carmine e nova chefe da família.

O elenco da série, até o momento, conta com Colin Farrell no papel de Pinguim, enquanto Cristin Milioti será Sofia Falcone.

Lauren LeFranc vai escrever o roteiro, junto com o diretor Matt Reeves, que atua como produtor executivo ao lado de Dylan Clark.

A 1ª temporada da série do Pinguim contará com 8 episódios. A série ainda não tem previsão para estrear no HBO Max.

