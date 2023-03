Pinguim, série derivada de Batman, escala grande vilão da DC

Michael Zegen, James Madio e Scott Cohen se juntaram ao elenco de Pinguim, série derivada de The Batman sobre o icônico vilão da DC.

Detalhes sobre os novos personagens não foram divulgados, mas segundo a Variety, Zegen viverá Alberto Falcone, filho do chefe do crime de Gotham, Carmine Falcone, e irmão de Sofia Falcone, que será interpretada na série por Cristin Milioti.

Nas HQs de Batman, Alberto assume a identidade do vilão The Holiday Killer, assassino em série que ataca outros criminosos de Gotham sempre em feriados.

Colin Farrell reprisará o papel de Pinguim. Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell e Clancy Brown também estão no elenco.

Michael Zegen em The Marvelous Mrs. Maisel

Mais sobre Pinguim

A trama, que será uma continuação de The Batman, vai acompanhar Oswald Cobblepot, o Pinguim, crescendo no submundo de Gotham como um magnata do crime após a morte de Carmine Falcone. Ele enfrentará Sofia Falcone para assumir o poder do crime, filha de Carmine e nova chefe da família.

Lauren LeFranc vai escrever o roteiro, junto com o diretor Matt Reeves, que atua como produtor executivo ao lado de Dylan Clark.

A 1ª temporada da série do Pinguim contará com 8 episódios. A série ainda não tem previsão para estrear no HBO Max.

