Pode acontecer? Atriz quer crossover entre Grey’s Anatomy e Chicago Med

A série Grey’s Anatomy é o drama médico mais longo da história da TV. Mas está longe de ser a única série com esse tema em exibição. Chicago Med é outra que está no ar há anos.

Como em qualquer programa médico, a série tem inúmeros personagens que enfrentam nepotismo, egos frágeis e lealdades vacilantes dentro e fora da sala de cirurgia.

Continua depois da publicidade

A série também apresenta personagens de Chicago PD e Chicago Fire, uma tática de Dick Wolf que permite muitos episódios de crossover.

A atriz da Dra. Natalie Manning, Torrey DeVitto, imagina que o Dr. Will Halstead (Nick Gehlfuss) seria um bom substituto para ninguém menos que a rainha reinante do melodrama médico, Dra. Meredith Gray (Ellen Pompeo).

Crossover de Grey’s Anatomy e Chicago Med

Quando se trata de um potencial evento de crossover, Torrey DeVitto adoraria se Chicago Med fosse contra a joia da coroa de Shondaland. Em entrevista ao Glitter , a atriz explicou o raciocínio por trás de sua escolha.

“Acho que seria hilário fazer um crossover com Med e Grey’s Anatomy”, respondeu DeVitto. “Como seria? Muito drama e discussões sobre qual hospital e médicos são melhores!”.

Depois de enfrentar o clima chuvoso de Seattle e várias experiências de quase morte, os médicos do Grey Sloan Memorial podem lidar com qualquer coisa.

Por outro lado, é possível que o experiente psiquiatra Dr. Daniel Charles (Oliver Platt) ganhe o dia fazendo os médicos do Grey Sloan Memorial enfrentarem seus problemas.

No entanto, como Grey’s Anatomy está no ar na ABC desde que estreou em 2005 e Chicago Med faz parte da franquia One Chicago da NBC , é duvidoso que um evento de crossover seja possível.

Grey’s Anatomy pode ser assistido por meio do Star+. A 18ª temporada, inclusive, já está na plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.