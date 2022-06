Pode isso? Série Ms. Marvel faz referência a Superman

O universo conectado da Marvel permite referências a personagens de outros filmes e séries e os fãs adoram reparar nestes pequenos detalhes. No entanto, o programa da Ms. Marvel no Disney+ foi longe demais ao trazer uma referência ao Superman, herói da editora rival, DC Comics.

Você pode não ter notado, mas o primeiro episódio de Ms. Marvel apresentou algo sútil, mas que ainda estava li, no vídeo criado por Kamlha Khan sobre a Batalha da Terra de Vingadores: Ultimato. O destaque do vídeo ficou com sua heroína preferida, Capitã Marvel, que destruiu a nave de Thanos.

Dentre os desenhos, uma cacatua com moicano amarelo copiando o capacete de Carol Danvers entrou em cena e um jatinho militar chamam a atenção, relembrando o famoso “É um pássaro? É um avião? É o Superman” — ou, no caso, é a Capitã Marvel!

O site Comic Book afirma que há mais elementos que ligam a Capitã Marvel ao Superman, já que ambos possuem poderes cósmicos, podem voar, são muito fortes e até mesmo possuem o mesmo esquema de cores, combinando vermelho, azul e dourado em seus figurinos.

Ms. Marvel está no Disney+

Kamala Khan é conhecida como a maior fã da Capitã Marvel. De forma inesperada, a menina ganha poderes por meio de um bracelete e começa a atuar contra o crime.

A série no Disney+ conta a origem da Ms. Marvel. Há a expectativa que Brie Larson apareça como Carol Danvers.

Ambas heroínas estarão no aguardado filme The Marvels. Ao mesmo tempo, Monica Rambeau (Teyonah Parris), que aparece em WandaVision, também volta na sequência.

Ms. Marvel já estreou no Disney+, com novos episódios às quartas-feiras.

