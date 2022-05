Poderes da Ms. Marvel são explicados em vídeo da série do Disney+

We have an ✨exclusive✨ sneak peek at ⁦⁦@disneyplus⁩ ‘s “Ms. Marvel!!”



Check out the Muslim teen hero from Jersey City who is bringing a new perspective to the MCU. #MsMarvel ⁦⁦@MarvelStudios⁩ 🦸🏾‍♀️ pic.twitter.com/WY1bMCNUS5