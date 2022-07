Pokémon vai ganhar reality show

Pokemon é uma franquia de sucesso absoluto, com atualizações constantes, após explorar desde animações até jogos para celular, a expansão da marca chegou a um território inusitado.

A Pokemon Company International está atualmente procurando por candidatos que desejam fazer parte de um reality show centrado no Pokemon Trading Card Game.

Continua depois da publicidade

O Portal Serebii, tomou nota das primeiras chamadas de elenco do programa baseado no jogo de cartas de Pokemon, nela consta uma procura por pessoas na área de Los Angeles para se inscrever no show.

Uma breve descrição da chamada de elenco disse que a empresa está procurando candidatos “energéticos e apresentáveis”

“A Pokemon Company International está atualmente procurando candidatos enérgicos e apresentáveis ​​de todas as idades e suas famílias para uma nova e empolgante oportunidade”, disse o anúncio. “Se você está tentando aprender o Pokemon Trading Card Game para se conectar com seus entes queridos, aprimorar suas habilidades de TCG para chegar ao próximo nível ou já é um jogador competitivo, gostaríamos de saber como um especialista em Pokémon TCG pode ajudá-lo. .” (via ComicBook)

Em nenhum lugar da página contém informações sobre quando esse programa será exibido, também não está claro qual plataforma ele será distribuido ou quando o lançamento acontecerá.

Pokemon é franquia popular nos animes

O que é Pokemon TCG

Pokemon Trading Card Game é um jogo de cartas colecionavéis, semelhante a Yu-Gi-Oh, mas baseado no universo da franquia e com a mecânica de combate dos jogos clássicos da Nintendo de Pokemon.

O cardgame já inspirou um jogo para GameBoy Color: em 1998, foi lançado Pokémon Trading Card Game, com produção da Hudson e Creatures e publicação pela Nintendo — ele chegou ao virtual console do 3DS em 2014.

O jogo de cartas também tem hoje versão online, o Pokémon TCG Online, que em breve será substituído pelo Pokémon Estampas Ilustradas Live (Pokémon TCG Live).

Pokemon, a animação está distribuídas dentre inúmeros streamings no Brasil, alguns longa metragens se encontram na Netflix.

Sobre o autor Redação