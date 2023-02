Pokémon vai ganhar série em stop-motion na Netflix; veja o trailer

A The Pokémon Company anunciou uma nova série animada da franquia, mas, ao invés de anime, a obra será em stop-motion. Trata-se de A Concierge Pokémon, que chegará à Netflix.

Poucos detalhes foram revelados até o presente momento, apenas que a série acompanha Haru, que trabalha em um resort Pokémon.

Ela é acompanhada por um Psyduck, que também estampa o pôster da série, divulgado junto do teaser trailer.

Mais informações devem ser reveladas em breve. A Concierge Pokémon não conta com data de estreia na Netflix.

Veja o teaser trailer e o pôster, abaixo.

Uma nova era para Pokémon

Ash vai sair do anime de Pokémon, mas a série continuará com dois novos protagonistas, chamados Liko e Roy, que se aventurarão na região de Paldea.

Eles não apenas encontrarão os Pokémon iniciais de Paldea, Sprigatito, Fuecoco e Quaxly, mas também encontrarão um Rayquaza shiny na região.

Ash Ketchum estreou como protagonista do anime Pokémon em 1997, fazendo parceria com Pikachu e viajando por todas as regiões apresentadas nos jogos Pokémon.

Inicialmente, Ash viajou com os treinadores Misty e Brock, mas encontrou novos companheiros enquanto viajava por novas regiões.

De alguma forma, um tema-chave da jornada de Ash foi o sentimento agridoce de deixar o conforto de amigos e familiares para perseguir sua própria paixão, o que parece especialmente adequado, considerando a constante que ele tem sido na vida dos fãs de Pokémon nos últimos 25 anos.

