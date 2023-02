Por que a atriz de Maria em The Last of Us é tão familiar?

“Kin”, o sexto episódio de The Last of Us, exibido no último domingo (19) pelo HBO Max, introduz uma personagem muito importante: Maria. Ela é a nova parceira de Tommy, integrante do Conselho de uma comunidade socialista que prospera após o apocalipse. Muitos fãs não perceberam, mas a intérprete de Maria também está em outra popular série do HBO.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation) e Murray Bartlett (The White Lotus).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a intérprete de Maria em The Last of Us e sobre suas outras performances na TV.

Atriz de Maria em The Last of Us também está em True Blood

Introduzida no sexto episódio da 1ª temporada de The Last of Us, Maria é interpretada pela atriz americana Rutina Wesley.

Muitos espectadores da série acharam a atriz “familiar”, mas não conseguiram lembrar de onde a conheciam.

O papel mais famoso da carreira de Rutina Wesley, definitivamente, é o de Tara Thornton na série de vampiros True Blood, que também foi exibida pelo HBO.

Para quem não se lembra, True Blood contou com 7 temporadas, lançadas entre 2008 e 2014 pela emissora.

A série é ambientada em um universo no qual, após o desenvolvimento de um “sangue artificial”, os vampiros “saem do caixão” e revelam sua existência à sociedade.

Além de mostrar como o mundo lida com essa revelação, a série fez muito sucesso ao utilizar os vampiros como uma alegoria às comunidades oprimidas pela sociedade em geral.

Tara, a personagem de Rutina Wesley em True Blood, é uma das mais importantes da série. Ela é a melhor amiga da protagonista Sookie Stackhouse, que é interpretada por Anna Paquin.

Rutina Wesley também é muito conhecida por protagonizar a série dramática Queen Sugar, que é exibida pela OWN – a emissora da apresentadora americana Oprah Winfrey.

Na produção, Wesley vive Nova Bordelon, a filha mais velha da Família Bordelon, uma jornalista, ativista e curandeira que trabalha em Nova Orleans.

Outros trabalhos de Rutina Wesley incluem as séries Hannibal, Arrow e The Walking Dead, além dos filmes O Cara Perfeito e Outsiders.

The Last of Us é exibida semanalmente, sempre aos domingos, pelo HBO Max.

