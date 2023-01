Por que a filha de Joel em The Last of Us é tão familiar

The Last of Us exibiu seu episódio de estreia no último domingo, quebrando recordes na HBO Max e firmando os pés entre as séries mais populares do streaming. Um dos grandes trunfos da produção é a performance de Nico Parker, que dá um show como Sarah, a filha de Joel. Por isso, muitos fãs se perguntam: por que a atriz é tão familiar?

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us.

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Revelamos abaixo porque Nico Parker é tão familiar para os fãs de The Last of Us – relembre seus principais projetos!

Nico Parker, a Sarah de The Last of Us, é a cara da mãe

Na trama de The Last of Us, Sarah é uma das personagens mais importantes. Afinal de contas, é pelos olhos da personagem que os espectadores enxergam o apocalipse do Cordyceps.

O primeiro episódio termina com o fim trágico da personagem. A falta de Sarah é um dos motivos que levam Joel e Tess a aceitar a missão de transportar Ellie em uma perigosa viagem pelos Estados Unidos, até um ponto de encontro em Salt Lake City.

Nas redes sociais, muitos fãs disseram que Nico Parker, a intérprete de Sarah, é “familiar”. Sendo assim, de onde os espectadores conhecem a atriz?

Atualmente com 18 anos, Nico Parker ainda é uma estreante na indústria do entretenimento. O primeiro filme da atriz foi o remake live-action de Dumbo, que chegou aos cinemas em 2019.

No filme de Tim Burton, Parker interpreta Milly Farrier, a inocente e gentil filha de Holt Farrier, o protagonista de Colin Farrell.

Em 2020, Nico Parker fez sua estreia na TV com a série The Third Day. Na produção da HBO, a atriz vive Ellie – sem relação com a protagonista de The Last of Us.

No ano seguinte, Parker lançou seu segundo projeto nos cinemas: o thriller Caminhos da Memória. No longa, a atriz contracena com Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Cliff Curtis e Marina de Tavira.

A maioria dos fãs de The Last of Us, no entanto, não reconheceu Nico Parker por suas performances nos cinemas, mas sim por sua inegável semelhança com a mãe.

Nico Parker, a intérprete de Sarah, é filha de Thandiwe Newton (veja abaixo uma foto das duas).

Você, provavelmente, conhece a atriz como a Maeve da série Westworld. Nos cinemas, ela está em filmes como Missão Impossível 2, Solo: Uma História Star Wars e À Procura da Felicidade.

O pai de Nico Parker, por sua vez, é o cineasta britânico Oliver ‘Ol’ Parker, famoso por dirigir o musical Mamma Mia! 2.

Os episódios de The Last of Us são exibidos semanalmente, todos os domingos, pela HBO Max.

