Por que a Netflix não renovou Sandman? Hábitos dos fãs explicam

Mesmo após Sandman conquistar público e crítica – e garantir sólidos números de audiência – a Netflix ainda não renovou a série para uma 2ª temporada. Mas afinal: por que a plataforma está demorando tanto para confirmar o segundo ano? Os hábitos da audiência ajudam a explicar o motivo.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

Junto com Tom Sturridge no papel principal, o elenco de Sandman conta com Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter).

Revelamos abaixo por que os hábitos dos assinantes da Netflix podem ajudar a explicar a demora para a renovação de Sandman; confira.

Culpa do atraso na renovação de Sandman é do público?

Sandman estreou na Netflix em 5 de agosto de 2022. Quase dois meses após o lançamento, o destino da série continua envolto em mistério.

Dada a enorme audiência de Sandman, já era para a Netflix ter dado o sinal verde para a 2ª temporada.

Em uma postagem no Twitter (deletada desde então), Neil Gaiman tentou explicar porque a Netflix ainda não renovou Sandman.

“A coleta de dados terminou agora – e foi prejudicada pelas muitas pessoas que não maratonaram a série, mas assistiram aos episódios em um maior período de tempo, saboreando cada um antes de ver o próximo”, comentou o criador de Sandman.

Segundo Neil Gaiman, a pressão dos internautas nas redes sociais exerce pouca influência sobre as decisões da Netflix.

“Mandar a Netflix se apressar não fará as decisões acontecerem mais rapidamente”, explicou o escritor.

Ou seja: para garantir a renovação de Sandman, os espectadores devem assistir todos os episódios de uma vez só. Afinal de contas, a taxa de “maratonas” é um dos principais critérios analisados pela plataforma na hora de renovar (ou cancelar) suas produções originais.

De acordo com Neil Gaiman, o custo de Sandman também representa um entrave importante para a renovação da série.

“Produzir algo como Sandman é incrivelmente caro. Não é uma série barata. Na verdade, é o oposto de uma série barata. O preço é de matar. Ou seja: para ser renovada, nós precisamos garantir o melhor desempenho possível”, comentou o quadrinista.

Mesmo assim, Gaiman afirmou estar confiante com a possibilidade de renovação de Sandman.

“Todos nós estamos esperançosos. Temos boas chances. Estamos no caminho certo”, opinou Gaiman.

Enquanto a Netflix não encomenda a 2ª temporada de Sandman, você pode conferir todos os episódios do primeiro ano na plataforma.

