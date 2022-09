Por que A Rainha do Sul foi cancelada na Netflix

A quinta temporada de A Rainha do Sul chegou à Netflix e já entrou para o Top 10 das séries mais assistidas da plataforma neste dia. Portanto, fica a questão: por que a série foi cancelada? Veremos isso agora.

A decisão partiu da USA Network, anunciando o fim do programa antes da estreia da temporada final em abril de 2021.

Continua depois da publicidade

Os fãs do programa ficaram chocados quando o anúncio do cancelamento veio, especialmente considerando a popularidade do seriado na Gigante do Streaming.

Adaptado do livro de mesmo nome, A Rainha do Sul segue Teresa Mendoza (Alice Braga), uma mulher pobre que foge para os EUA depois que seu namorado, membro de um cartel de drogas, é assassinado.

Com a rede de drogas atrás dela, Teresa acaba iniciando seu próprio império das drogas, tornando-se uma das mulheres mais ricas do mundo, mas com um alvo constante nas costas.

A Rainha do Sul chamou a atenção não apenas para os perigos do comércio de narcóticos, mas para as estruturas de poder misóginas que existem em todos os lugares, incluindo o mundo do crime organizado.

Por que a série foi cancelada?

A USA Network nunca confirmou oficialmente o que já sabemos, mas a quarta temporada de A Rainha do Sul supostamente teve uma queda considerável de cerca de 20% em audiência, apesar do programa ainda ser o drama mais assistido no canal.

A quinta temporada mostrou uma queda ainda maior, provando o provável medo da rede de que o interesse na série estivesse diminuindo.

A audiência foi definitivamente uma grande influência no cancelamento do programa, mas a mudança nos bastidores da USA Network é o culpado mais provável.

A USA Network tem apenas um punhado de dramas originais ativos ainda na lista do canal. A emissora parece estar mais interessada em fazer reality shows e pegar séries fora da rede como 9-1-1.

Todas as cinco temporadas de A Rainha do Sul estão atualmente disponíveis para assistir na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.