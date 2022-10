Por que Big Bang Theory escondeu a sexualidade de Sheldon?

Nas primeiras temporadas de The Big Bang Theory, a sexualidade de Sheldon é um grande mistério. Até o personagem se “ajeitar” com Amy, muitos fãs acreditavam que ele era assexual. Sendo assim, por que a sitcom demorou tanto para desenvolver a vida amorosa do protagonista? O motivo pode surpreender muita gente.

Vale lembrar que The Big Bang Theory foi exibida entre 2007 e 2019, com 279 episódios e 12 temporadas. A série de Chuck Lorre e Bill Prady também alçou o elenco à fama internacional, oferecendo salários milionários aos atores e atrizes.

Continua depois da publicidade

Em todas as temporadas de The Big Bang Theory, Sheldon é interpretado por Jim Parsons. O ator também está em séries como Hollywood e filmes como Estrelas Além do Tempo.

Revelamos abaixo por que The Big Bang Theory não abordou a sexualidade de Sheldon nas primeiras temporadas; confira!

Criador de The Big Bang Theory discute a sexualidade de Sheldon

Em 2010, o criador de The Big Bang Theory deu uma entrevista ao EW sobre o enorme sucesso da série. Perguntado sobre a sexualidade de Sheldon, Chuck Lorre ofereceu uma explicação bastante plausível.

De acordo com o showrunner, Sheldon ocupava a mente com seu maior objetivo: ganhar o prêmio Nobel. Por isso, ele não se importava em diversificar sua vida amorosa.

“O foco dela era no trabalho. É como se ele estivesse em uma realidade alternativa. Personagens como Sheldon são levados a realidades alternativas bem mais confortáveis que a vida real. E por que modificar isso? Por que não tornar esse personagem único?”, explicou Lorre.

Na época, Jim Parsons afirmou entender completamente a perspectiva do showrunner – mesmo já estando pronto para desenvolver os relacionamentos de Sheldon.

“Os fãs querem vê-lo sendo cuidado de uma maneira mais amorosa, mais íntima. Mas também entendo o argumento do Chuck, que diz que tudo o que Sheldon realmente quer é um Prêmio Nobel. É esse é o abraço caloroso pelo qual ele anseia tanto”, comentou o ator.

O intérprete de Sheldon, vale lembrar, é gay na vida real. Ao interpretar um personagem heterossexual, Jim Parsons relembrou os tempos de estudante.

“Quando eu estava estudando teatro na escola, minha preocupação não era sair do armário. Na verdade, eu me preocupava em não ‘parecer gay’ em todos os meus papéis. Era algo muito complexo”, explicou o ator.

Em The Big Bang Theory, a sexualidade de Sheldon só foi explicitada com a introdução de Amy. A personagem de Mayim Bialik faz sua estreia no final da 3ª temporada.

Todos os episódios de The Big Bang Theory, junto com o spin-off Young Sheldon, estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.