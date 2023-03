Por que casal de Outer Banks não deve ficar junto na 4ª temporada

Na 3ª temporada de Outer Banks, JJ e Kiara finalmente ficam juntos. No entanto, dada a trama da série e algumas teorias dos fãs, tudo indica que o relacionamento não continuará no quarto ano. A possibilidade do término já preocupa muitos “shippers” do casal – que é um dos mais populares da série.

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks na Netflix.

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope) e Rudy Pankow (JJ).

Mostramos abaixo porque JJ e Kiara não devem ficar juntos na 4ª temporada de Outer Banks; confira!

JJ e Kiara devem terminar na 4ª temporada de Outer Banks

Muitos fãs de Outer Banks ficaram surpreendidos com o fato de Kiara e JJ terem terminado a 3ª temporada juntos.

Desde a 1ª temporada, os personagens compartilham fortes sentimentos mútuos. Porém, devido ao drama relacionado aos pais de Kiara, ninguém sabia, exatamente, se os personagens ficaram juntos.

Apesar do final feliz da 3ª temporada de Outer Banks, diversas teorias de fãs indicam que o relacionamento de JJ e Kiara está com os dias contados.

Afinal de contas, os pais de Kiara, provavelmente, nunca irão aceitar o relacionamento da filha com o JJ. A antipatia da família de Kie pelo personagem é palpável.

Eles já não gostavam de JJ no início da temporada, e quando o personagem rouba a carteira do pai de Kiara, a raiva fica ainda maior.

Além disso, os pais de Kiara não aprovam a amizade da personagem com os Pogues. Eles acreditam que os amigos são “más influências” para a jovem – o que não é exatamente uma mentira.

JJ, vale lembrar, constantemente se envolve com problemas com a polícia e outras figuras de autoridade, incluindo os próprios pais de Kie.

No final da 3ª temporada de Outer Banks, tudo está bem para JJ e Kiara. No entanto, John B não menciona o relacionamento do casal ao descrever o que acontece no salto temporal de 18 meses.

John B diz que “Kiara está ocupada salvando tartarugas” e que “JJ tem um novo barco”. Porém, em nenhum momento o protagonista diz que os amigos ainda estão juntos.

Ou seja: ao que tudo indica, os personagens se separaram durante esse salto temporal. O que deveria ser “um amor para a vida toda”, já pode ter chegado ao fim.

Finalmente, também é importante lembrar que JJ não tem uma grande inteligência emocional. Ele se frustra com facilidade, e tem muita dificuldade para expressar seus sentimentos. É por isso que ele demora tanto para admitir sua paixão por Kie.

Sendo assim, se ele realmente deseja continuar o namoro com Kiara, deve aprender a ser mais vulnerável, o que provavelmente, não deve acontecer.

Todos os episódios de Outer Banks estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.