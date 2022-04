Por que Cavaleiro da Lua continua ignorando filmes do MCU? Diretor explica

Quem já conferiu os primeiros episódios de Cavaleiro da Lua sabe que a série do Disney+ mantém uma saudável distância dos filmes do MCU. Diferente de produções como Gavião Arqueiro e WandaVision, a nova série faz poucas referências ao Universo da Marvel. Mas por que isso acontece? O diretor de Cavaleiro da Lua explicou sua decisão em uma entrevista recente.

Protagonizada por Oscar Isaac, Cavaleiro da Lua traz o astro de Duna e Ex Machina como as várias personalidades do herói – como o habilidoso Marc Spector e o desajeitado Steven Grant.

Ao abordar uma história de mistério ancorada por interessantes elementos da mitologia egípcia, Cavaleiro da Lua se tornou um grande sucesso da Marvel. Mesmo assim, os fãs sentem falta de referências ao MCU em geral.

O site Express.UK revelou por que Cavaleiro da Lua continua ignorando os filmes do MCU; veja abaixo.

Por que Cavaleiro da Lua não faz referência aos filmes da Marvel?

Em uma entrevista recente, o diretor Aaron Moorhead falou sobre a ambientação de Cavaleiro da Lua no MCU.

Segundo o cineasta, a intenção da série sempre foi contar uma história separada, sem grandes referências a outros heróis da Marvel.

“A garantia de que o Cavaleiro da Lua seria um personagem completamente individual é uma das bases do nosso projeto”, comentou o diretor.

Em seus 4 primeiros episódios, Cavaleiro da Lua evita referências diretas aos eventos dos filmes da Marvel e a outros personagens do MCU.

As poucas conexões entre Cavaleiro da Lua e o MCU aparecem no pano de fundo da série. Em Londres, alguns ônibus trazem propagandas do Conselho Global de Repatriação (GRC) – um organismo internacional criado para ajudar as vítimas de Thanos que retornaram após o Blip.

Segundo Aaron Moorhead, a 1ª temporada de Cavaleiro da Lua tem tudo para terminar sem a presença de qualquer outro herói do MCU.

“Não há razão para fazermos isso se não pudermos ser ousados. Por isso, aproveitamos o fato do Cavaleiro da Lua ser um personagem sobre o qual ninguém sabe nada, sem precisar de qualquer tipo de conexão com os outros heróis”, explicou o diretor.

A relativa separação de Cavaleiro da Lua em relação ao resto do MCU é um dos trunfos da série – já que oferece aos fãs uma história bem diferente de tudo que foi visto até agora.

“Não temos expectativas para ele. Então, ele pode fazer o que quiser. Na verdade, essa foi uma das razões que me levaram a aceitar esse projeto. Ele é um forasteiro, alguém de infinitas possibilidades”, concluiu Moorhead.

Os episódios de Cavaleiro da Lua são lançados semanalmente pelo Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma e acompanhar as séries e filmes da Marvel.