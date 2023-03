Por que Chiquititas sempre está no Top 10 da Netflix

Se você acessa a Netflix com frequência, já deve ter percebido que, volta e meia, a novela infantil Chiquititas surge em posições de destaque no Top 10. Sendo assim, o que explica o extremo sucesso da produção brasileira – e de outras novelas nacionais do gênero, como Carinha de Anjo e Carrossel?

“Fundado por um empresário com motivos misteriosos, o orfanato Raio de Luz é a casa de Mili e várias outras crianças que enfrentam juntas os desafios da vida”, diz a sinopse de Chiquititas na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco de Chiquititas é liderado por Giovanna Grigio. A atriz também é conhecida por performances nas séries As Five e Rebelde (também da Netflix).

Confira abaixo todos os motivos que explicam o enorme sucesso de Chiquititas no catálogo brasileiro da Netflix; confira!

Entenda o sucesso de Chiquititas na Netflix

Disponível no catálogo brasileiro da Netflix há mais de um ano, a novela infantil Chiquititas é presença constante no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento desta matéria, Chiquititas é a 3ª série mais assistida pelo público brasileiro na Netflix, perdendo apenas para Cidade Invisível e Sombra e Ossos.

A audiência de Chiquititas, dessa forma, supera a de alguns dos maiores hits da Netflix, como o k-drama A Lição, o thriller Até o Céu: A Série e o suspense Você.

Chiquititas, vale lembrar, foi exibida originalmente pelo SBT. Os episódios da novela infantil foram lançados entre 2013 e 2015. Em menos de 2 anos, a série contou com mais de 500 episódios.

O grande número de capítulos é um dos motivos que explicam o sucesso de Chiquititas na Netflix.

Afinal de contas, fazer uma maratona da série é uma tarefa quase impossível. Por isso, quem assiste Chiquititas do início ao fim costuma demorar um bom tempo para terminar a história, o que acaba mantendo a produção no Top 10 do streaming.

Com 545 capítulos, Chiquititas é a segunda novela mais longa da TV brasileira, perdendo apenas para As Aventuras de Poliana (também exibida pelo SBT), que tem 564 episódios.

Além disso, o fato da trama de Chiquititas ser voltada para o público infantil também influencia na audiência da produção.

O mesmo pode ser dito sobre os outros sucessos do SBT na plataforma. Além de Chiquititas, a emissora de Silvio Santos lançou mais 4 novelas na Netflix – cada uma delas com centenas de episódios.

São elas: Carrossel (com 310 episódios), Cúmplices de um Resgate (com 282 capítulos), Carinha de Anjo (com 290 episódios) e, finalmente, As Aventuras de Poliana (que como citamos acima, é a novela mais longa da TV brasileira).

Em 2021, por exemplo, o Top 3 de produções mais vistas pelo público brasileiro consistiu inteiramente de novelas infantis: Carrossel, As Aventuras de Poliana e Carinha de Anjo (de acordo com dados do site FlixPatrol.

Você pode assistir Chiquititas (e as outras novelas infantis do SBT) na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.