Por que criador de NCIS foi demitido da própria série

NCIS recentemente despediu-se de Mark Harmon, que interpretou o protagonista Leroy Jethro Gibbs por 18 temporadas. O que nem todos sabem é que ele estava envolvido na demissão do criador do seriado.

O ator de 70 anos ainda é produtor executivo da série, mas seu tempo como estrela da série chegou ao fim.

Durante seu mandato, Harmon foi uma força a ser considerada no set. Nos primórdios de NCIS, o criador Donald P. Bellisario foi expulso devido a uma rivalidade com Harmon. De acordo com Bellisario, Harmon vazou informações para a imprensa para que ele fosse demitido.

Donald P. Bellisario criou NCIS depois que Mark Harmon apareceu em um episódio de JAG: Ases Invencíveis. Em 2003, a série JAG de Bellisario estava em sua oitava temporada quando Harmon apareceu como Gibbs nos episódios 20 e 21 – Ice Queen e Meltdown.

A equipe do Serviço de Investigação Criminal Naval – que também incluía Tony DiNozzo (Michael Weatherly), Dr. Ducky Mallard (David McCallum) e Abby Sciuto (Pauley Perrette) – apareceu quando o personagem principal de JAG era o principal suspeito em um caso de assassinato.

Bellisario ficou tão impressionado com o desempenho de Harmon como Gibbs, que ele transformou a aparição de dois episódios em um piloto backdoor e ele lançou para a CBS. A rede encomendou o spinoff de JAG.

Demissão do showrunner e criador de NCIS

No final da 4ª temporada de NCIS, na primavera de 2007, as tensões eram altas no set entre Harmon e Bellisario. O TV Guide relatou na época que a situação era “muito pior” do que se pensava.

“Mark tem trabalhado todos os dias, 16 horas por dia”, afirmou uma fonte na época. “Don tenta microgerenciar tudo. As páginas do roteiro são enviadas por fax para o set no último minuto, e Mark está cansado de lidar com o enorme impacto que isso causa em sua vida”.

A CBS demitiu abruptamente Bellisario de NCIS, mas o manteve na rede para produzir outras séries. Depois que ele foi mandado embora, o produtor disse ao Los Angeles Times que Harmon estava por trás de “uma campanha de relações públicas completa” para forçá-lo a sair do programa que ele criou.

Ele diz que Harmon foi responsável pelos vazamentos anônimos para a imprensa, que alegavam más condições de trabalho no set. Bellisario acredita que Harmon fez tudo isso para demiti-lo.

“Pedi a Mark para refilmar uma cena. Ele refez exatamente da mesma maneira que fez da primeira vez e nunca mais falou comigo”, disse Bellisario. “Eu gostaria que não tivesse terminado do jeito que terminou.”

Harmon não disse muito publicamente sobre a saída de Bellisario. Mas ele mencionou que as coisas mudaram para melhor no set depois que o criador de NCIS saiu. Ele também insinuou que foi culpa do próprio Bellisario que ele foi expulso.

“Se estamos trabalhando 14 horas por dia agora, em vez dos dias de 17 ou 18 horas que estávamos fazendo na época, isso não significa que estamos trabalhando menos duro”, disse o ator na época: “Estamos apenas mais organizados. . . . Isso se tornou uma máquina muito bem lubrificada. Eu não quero bater de frente com Bellisario na imprensa… Ele sabe por que partiu.”

Novos episódios de NCIS vão ao ar nas noites de segunda-feira na CBS.

No Brasil, NCIS e seus spin-offs estão disponíveis no catálogo da Globoplay.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.